TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui la mise sur pied du groupe IA, une nouvelle équipe relevant du chef de la direction qui contribuera à la réalisation des ambitions de la Banque au chapitre de l'IA au cours des prochaines années.

Misant sur les capacités existantes et les meilleurs talents en IA, ce groupe travaillera en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et fonctionnelles pour transformer les cas d'usage de l'IA à fort potentiel en solutions immédiatement commercialisables qui offrent de la valeur à la clientèle. Déjà un chef de file reconnu en IA pour les services financiers, qui se classe au premier rang canadien et au troisième rang mondial pour la maturité de l'IA , la Banque a annoncé lors de la Journée des investisseurs 2025 son ambitieux objectif de générer une valeur pour l'entreprise pouvant atteindre 1 milliard de dollars grâce à l'IA d'ici 2027.

« RBC a consacré la dernière décennie à investir dans l'IA, notamment dans de vastes plateformes de données exclusives, des talents exceptionnels et une sécurité de classe mondiale, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Nous profitons du fait que l'IA générative et agentique repousse les frontières des services financiers pour créer une équipe qui tirera profit de notre force fondamentale, de l'ampleur de nos données et de nos partenariats au sein de l'entreprise pour transformer le potentiel en valeur réelle pour notre clientèle. »

RBC a retenu les services de Bruce Ross, un cadre supérieur chevronné de la technologie, pour diriger le nouveau groupe en tant que chef de groupe, IA. M. Ross a occupé pendant 12 ans les fonctions de chef de groupe, Technologie et exploitation RBC, période durant laquelle il a mis sur pied une équipe et une plateforme technologique de classe mondiale, dirigé la transformation numérique, supervisé l'intégration complexe de Banque HSBC Canada et chapeauté le développement d'importants produits. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Ross dirigera une équipe chargée d'accélérer la transition de la Banque vers l'IA. Elle s'attachera à transformer des projets d'IA en résultats client à grande échelle qui accentuent l'impact des employés de RBC. M. Ross continuera de relever de Dave McKay et demeurera membre du Groupe de la direction.

L'équipe contribuera non seulement à l'exploitation des occasions d'IA les plus prometteuses à RBC, mais aussi à la progression des recherches sur les cas d'usage émergents de l'IA générative et agentique, tout en maintenant son expertise en sécurité, IA responsable et attentes réglementaires.

Naim Kazmi, plus récemment vice-président directeur, Paiements et services bancaires de base, secteur commercial RBC, occupera le poste de chef de groupe, Technologie et exploitation, et se joindra au Groupe de la direction de la Banque. M. Kazmi est un leader technologique mondial et transformationnel qui compte plus de 25 ans d'expérience dans la prestation de solutions novatrices. Fort d'une vaste expérience dans le secteur technologique, il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de la prestation technologique. Il a dirigé plusieurs initiatives transformatrices pour RBC, plus particulièrement à titre de responsable principal technique de l'intégration de Banque HSBC Canada.

Cette annonce vient clore une année où RBC a réalisé des avancées considérables sur le plan de l'IA, notamment :

Plus tôt cette année, RBC a conclu un partenariat avec Cohere , un chef de file de l'IA œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la protection des renseignements personnels, pour développer et déployer conjointement North for Banking , une solution optimisée d'IA générative destinée aux entreprises de services financiers.

RBC l'IA œuvrant North Banking d'IA RBC s'est récemment jointe à l' initiative FinTechAI@CSAIL du MIT pour accéder aux premières étapes de recherche sur l'IA explicable, l'atténuation des biais et la sécurité des grands modèles de langage, ainsi que la cybersécurité et la prévention des crimes financiers.

du MIT pour accéder aux premières étapes de recherche sur l'IA explicable, l'atténuation des biais et la sécurité des grands modèles de langage, ainsi que la cybersécurité et la prévention des crimes financiers. RBC est la seule banque canadienne se classant parmi les 10 meilleures de 50 banques mondiales selon l' indice d'IA Evident 2025 , première au Canada et troisième à l'échelle mondiale au chapitre de la maturité de l'IA dans le secteur des services financiers.

, première au Canada et troisième à l'échelle mondiale au chapitre de la maturité de l'IA dans le secteur des services financiers. RBC contribue aux efforts de Fintech Open Source Foundation (FINOS) visant à soutenir des contrôles communs pour les services d'IA en vue d'une adoption sécuritaire et conforme de l'IA dans le secteur financier. De plus, Bhupesh Vora, un leader de la division Marchés des capitaux de la Banque, a récemment été nommé président du conseil d'administration de FINOS .

visant à soutenir des contrôles communs pour les services d'IA en vue d'une adoption sécuritaire et conforme de l'IA dans le secteur financier. De plus, Bhupesh Vora, un leader de la division Marchés des capitaux de la Banque, a récemment été nommé président du . ATOM MC , le modèle temporel asynchrone exclusif de RBC, est entraîné de façon sécuritaire à l'aide d'ensembles de données financières à grande échelle, ce qui permet à RBC d'obtenir des perspectives uniques et d'élaborer des solutions novatrices. En 2025, ATOM a été utilisé pour 15 produits et processus de RBC.

, le modèle temporel asynchrone exclusif de RBC, est entraîné de façon sécuritaire à l'aide d'ensembles de données financières à grande échelle, ce qui permet à RBC d'obtenir des perspectives uniques et d'élaborer des solutions novatrices. En 2025, ATOM a été utilisé pour 15 produits et processus de RBC. Près de 27 000 employés utilisent actuellement Assistance RBC et 8 000 employés des Marchés des capitaux utilisent Aiden, un assistant fondé sur l'IA exclusif de RBC qui aide les employés à travailler plus rapidement et plus efficacement, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des tâches plus pertinentes.

Lumina RBC MC , notre plateforme interne de données d'entreprise et d'IA conçue pour stimuler l'innovation à grande échelle, est fondée sur l'un des plus grands ensembles d'unités de traitement graphique parmi les institutions financières canadiennes.

, notre plateforme interne de données d'entreprise et d'IA conçue pour stimuler l'innovation à grande échelle, est fondée sur l'un des plus grands ensembles d'unités de traitement graphique parmi les institutions financières canadiennes. Nous avons déposé plus de 1 200 demandes de brevets depuis 2019, dont 635 en IA, ce qui reflète notre engagement global à innover en IA.

Le nouveau groupe IA contribuera également à préparer l'effectif de la Banque, qui compte plus de 100 000 employés répartis dans 29 pays, pour un avenir où l'IA jouera un rôle plus important au quotidien. En travaillant en étroite collaboration avec les équipes RH et Services d'apprentissage, le groupe veillera à ce que l'adoption de l'IA par RBC cadre avec les objectifs organisationnels et fournira aux employés la formation, les outils et le soutien nécessaires pour exploiter pleinement la puissance de cette technologie dans le cadre de leurs fonctions.

« L'IA est une technologie générationnelle qui nous permet de reconsidérer l'univers du possible. Grâce à des investissements de près d'une décennie dans le domaine de l'IA, RBC est en mesure de libérer le plein potentiel de ses employés, a déclaré Kelly Bradley, cheffe des ressources humaines, RBC. Nous voyons l'IA agir comme un outil clé qui aide les employés à prendre de meilleures décisions, à déceler des occasions, à se concentrer sur les tâches à plus grand impact et à perfectionner leurs aptitudes pour l'avenir. Voilà pourquoi nous avons priorisé la maîtrise de l'IA par nos cadres supérieurs et déployé des formations et des outils pour les aider à s'adapter, à apprendre et à demeurer curieux alors que l'IA s'intègre à notre façon de travailler. »

Comme pour toutes les initiatives d'IA de RBC, le groupe IA veillera au développement continu et éthique des outils, des produits et des plateformes d'IA, conformément à ses principes d'IA responsable qui veillent à ce que des normes élevées de responsabilité, d'équité, de protection des renseignements personnels, de sécurité et de transparence soient maintenues dans toutes nos initiatives d'IA.

