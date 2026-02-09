TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - RBC Placements en Direct change la façon dont les Canadiens investissent grâce au lancement d'Astucio, une nouvelle solution mobile conçue pour autonomiser les investisseurs nouveaux et aspirants. Astucio de RBC Placements en Direct allie rapidité et commodité, de la négociation sans commission et la capacité d'investir selon vos conditions. Les clients de RBC peuvent ouvrir un compte en quelques minutes, virer des fonds à partir de leur compte bancaire RBC et commencer sur-le-champ à effectuer des opérations sans commission - c'est aussi simple que ça.

Caractéristiques clés d'Astucio

Astucio a été conçue spécialement pour aider les investisseurs autonomes nouveaux ou aspirants à faire leurs premiers pas en toute confiance. En allant à la rencontre des investisseurs là où ils se trouvent, Astucio allie la négociation sans commission aux placements récurrents et à une expérience mobile conviviale. Pour les nouveaux investisseurs qui ne savent pas par où commencer et qui cherchent un moyen simple et économique d'investir, Astucio offre une solution de placement automatisée pour les aider à se constituer un patrimoine en toute confiance, à leurs conditions. Astucio permet aux investisseurs plus expérimentés de sélectionner des actions et des FNB individuels.

Lorsqu'ils commenceront à utiliser Astucio, les utilisateurs suivront des étapes simples et intuitives pour commencer à investir sans tarder. Les caractéristiques d'Astucio comprennent :

Rapidité et commodité : Ouvrez un compte en quelques minutes, virez des fonds à partir de votre compte bancaire RBC et commencez immédiatement à négocier.

Ouvrez un compte en quelques minutes, virez des fonds à partir de votre compte bancaire RBC et commencez immédiatement à négocier. Placements récurrents dans des FNB : Choisissez l'un de quatre FNB tout-en-un sans commission, puis sélectionnez simplement le compte bancaire RBC duquel effectuer les cotisations (montant et fréquence). Investissez quand vous le souhaitez - vous pouvez suspendre ou mettre fin à une cotisation en un seul clic.

Choisissez l'un de quatre FNB tout-en-un sans commission, puis sélectionnez simplement le compte bancaire RBC duquel effectuer les cotisations (montant et fréquence). Investissez quand vous le souhaitez - vous pouvez suspendre ou mettre fin à une cotisation en un seul clic. Négociation sans commission : Achetez ou vendez des actions ou des FNB cotés au Canada ou aux États-Unis en profitant de 50 opérations sans commission par année, en plus d'un choix de 53 FNB qui sont toujours sans commission (y compris des FNB axés sur la cryptomonnaie et l'or).

Achetez ou vendez des actions ou des FNB cotés au Canada ou aux États-Unis en profitant de 50 opérations sans commission par année, en plus d'un choix de 53 FNB qui sont toujours sans commission (y compris des FNB axés sur la cryptomonnaie et l'or). Flexibilité des comptes : La solution est offerte pour trois des types de comptes les plus populaires auprès des nouveaux investisseurs : compte d'épargne libre d'impôt (CELI), régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). Tout ce dont un nouvel investisseur a besoin, dans l'appli Mobile RBC†.

Engagement continu à offrir des solutions de placement à faible coût

Propulsée par l'innovation et bénéficiant de la confiance de millions de Canadiens, RBC Placements en Direct s'engage à permettre aux nouveaux investisseurs d'accéder à des placements à faible coût. En juillet, RBC Placements en Direct a annoncé que 53 FNB pouvaient maintenant être négociés sans commission et qu'elle avait éliminé les commissions sur fonds communs de placement et les frais de tenue de compte pour tous les clients, sans conditions. Astucio renforce cet engagement en éliminant les coûts supplémentaires et en rendant les placements plus simples et accessibles pour un plus grand nombre de Canadiens.

« Avec Astucio, nous démystifions les placements et nous nous positionnons à l'avant-plan d'une nouvelle ère d'autonomisation financière des nouveaux investisseurs, a déclaré Dimitri Busevs, président et chef de la direction, RBC Placements en Direct. Élaborée à partir de perspectives des clients et optimisée par RBC, Astucio guidera la prochaine génération d'investisseurs autonomes à chaque étape. »

Lancement de la campagne et FAQ sur Reddit

Le 8 février a marqué le dévoilement d'Astucio dans le cadre d'une campagne de marketing multiplatforme audacieuse lancée par une publicité accrocheuse diffusée lors du Super Bowl 2026 au Canada.

Afin de mobiliser davantage les investisseurs, RBC Placements en Direct poursuit sa mission directement au sein des communautés virtuelles. Le 11 février 2026, de 15 h à 16 h (HE), Dimitri Busevs, président et chef de la direction de RBC Placements en Direct animera une FAQ sur Reddit à u/RBCDirectInvesting. Cette période de questions ouvertes permettra aux nouveaux investisseurs d'obtenir des perspectives sur la constitution d'un patrimoine, la navigation dans les marchés et l'utilisation de solutions comme Astucio.

Commencez à investir dès aujourd'hui

Pour amorcer votre parcours de placement, vous n'avez qu'à ouvrir l'appli Mobile RBC et à accéder à la plateforme Astucio de RBC Placements en Direct au moyen de votre appareil mobile. Consultez RBC Placements en Direct pour en savoir plus, ou communiquez avec nous par courriel ou par téléphone au 1 800 769-2560 pour parler à un représentant de notre Centre de contact RBC Placements en Direct pour commencer sans tarder.

RBC continue d'offrir aux clients d'autres façons d'investir et d'effectuer des opérations en plus d'Astucio par RBC Placements en Direct :



RBC Placements en Direct fournit des outils avancés, des recherches et une gamme complète de produits de placement avec trois plateformes de négociation à utilisation sans frais.

RBC Investi-Clic offre aux clients en quête de conseils une plateforme numérique gérée par des professionnels.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos clients, dont le nombre est de plus de 19 millions au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Placements en Direct - Une plateforme de placement numérique autogérée et conviviale qui vous permet d'effectuer des opérations quand et comme vous le désirez. Les investisseurs de RBC Placements en Direct ont accès à trois plateformes de négociation puissantes avec un tableau de bord qui peut être entièrement personnalisé. Nous fournissons l'accès à une gamme complète de ressources pour les investisseurs, notamment des outils d'opérations de pointe, des recherches d'experts et des données sur les marchés en temps réel gratuites pour vous aider à prendre des décisions de placement éclairées. Notre magazine en ligne Investisseur inspiré propose des témoignages, des renseignements opportuns et des points de vue d'experts qui faciliteront vos décisions de placement. Vous pouvez investir sur les marchés canadien et américain ainsi que sur les marchés boursiers internationaux dans huit devises. Vous pouvez utiliser vos points Avion pour payer les commissions sur vos opérations et provisionner vos comptes. Vous pouvez aussi acheter des actions, des FNB, des options, des parts de fonds communs de placement, des obligations et des CPG dans différents types de comptes, notamment les CELIAPP, CELI, REER, FERR, REEE, les comptes de placement non enregistrés (espèces et marge) et les comptes d'entreprise. Des agents parlant l'anglais, le français, le cantonais et le mandarin sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à démarrer. Notre tableau de bord des opérations est disponible en anglais, en français, en chinois simplifié et en chinois traditionnel. Vous trouverez plus d'information sur le site rbcplacementsendirect.com.

† L'appli Mobile RBC est exploitée par Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

