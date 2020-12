L'entreprise de Drummondville bénéficie d'investissements provenant des Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et Desjardins Entreprises Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Microbrasserie Le BockAle, située à Drummondville, est fière d'annoncer la clôture d'une ronde de financement totalisant 2,1 millions de dollars. Grâce à l'appui des Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec (FRS), de Développement économique Canada pour les régions du Québec, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, d'Investissement Québec et de Desjardins Entreprises Centre-du-Québec, l'entreprise sera en position de force pour poursuivre sa croissance soutenue amorcée au cours des dernières années.

Cet investissement majeur servira notamment à faire l'acquisition d'une nouvelle unité de désalcoolisation qui permettra à la Microbrasserie Le BockAle de lancer de nouveaux produits sans alcool. Ayant plus que doublé son chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, l'entreprise vise maintenant à augmenter ses ventes à l'extérieur du Québec, principalement dans le reste du Canada et aux États-Unis. Pour ce faire, la microbrasserie québécoise s'est récemment dotée d'une plateforme de ventes en ligne, en plus de déployer une vaste campagne marketing.

Au cours des prochaines années, la Microbrasserie Le BockAle compte également procéder à la construction d'une nouvelle usine à laquelle sera rattaché un pub qui deviendra un attrait touristique. En plus d'attirer une nouvelle clientèle, ce projet engendrera une augmentation de la capacité de production à Drummondville et le rapatriement d'une partie de la production actuellement réalisée en Ontario.

Leader dans le marché des bières de microbrasserie sans alcool au Québec

Fondée à Drummondville en 2015, la Microbrasserie Le BockAle se démarque de ses concurrents en étant devenue la première au Québec à se lancer dans la production de bières sans alcool. Toujours à l'avant-garde des meilleurs procédés dans ce domaine, l'entreprise est encore aujourd'hui l'un des seuls brasseurs à avoir développé, à produire et à offrir une vaste sélection de bières de microbrasserie sans alcool dans les commerces du Québec.

Afin de profiter de l'engouement des consommateurs pour les produits santé, la Microbrasserie Le BockAle cherche activement à maximiser sa notoriété. Afin d'y arriver, la PME a conclu en 2018 un partenariat avec la Maison Jean Lapointe qui lui procure l'exclusivité de la visibilité de ses produits sans alcool lors des éditions du Défi 28 jours jusqu'en 2021. Puis, en 2020, l'humoriste Maxim Martin est devenu l'ambassadeur de la marque.

Depuis avril 2020, les produits Le BockAle sont par ailleurs distribués exclusivement par Brasseurs du Nord (Boréale), une autre entreprise partenaire des Fonds régionaux de solidarité FTQ. Cette entente permettra à la microbrasserie québécoise de profiter d'une meilleure visibilité en épicerie et en magasin grâce au bon positionnement des produits Boréale.

« Au nom de toute l'équipe de la Microbrasserie Le BockAle, je tiens à remercier sincèrement les Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et Desjardins Entreprises Centre-du-Québec pour leur appui. Ce financement stratégique nous permettra de demeurer un chef de file dans le domaine des bières sans alcool au Québec et d'exporter nos produits uniques ailleurs en Amérique, pour ainsi faire rayonner le savoir-faire de chez nous », déclare Michael Jean, directeur général de la Microbrasserie Le BockAle.

« Être témoin du succès éclatant d'une entreprise innovante comme la Microbrasserie Le BockAle donne tout son sens à notre travail. On ne peut qu'être extrêmement fier de soutenir une entreprise qui contribue à la prospérité de notre région, qui se positionne comme un modèle d'affaires pour de nombreux entrepreneurs et qui fait la promotion d'une façon de consommer de façon responsable. S'investir pour une société meilleure, voici une des valeurs fondamentales que les Fonds régionaux de solidarité FTQ partagent avec leurs partenaires d'affaires », ajoute Gabriel Hamel, directeur Investissement, Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec.

« Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à la Microbrasserie Le BockAle, une entreprise bien de chez nous qui se démarque par son savoir-faire et son sens de l'innovation en proposant aux amateurs québécois et canadiens de houblon des bières artisanales originales, a déclaré Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec). Le succès de cette PME fait rayonner non seulement la région, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. Aider les entreprises à croître et innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. »

« Augmenter nos exportations en vue de réduire notre balance commerciale et de créer de la richesse ici est l'une des priorités de notre gouvernement. Le projet de la Microbrasserie Le BockAle, qui vise l'acquisition d'équipements de pointe afin d'accroître sa production pour alimenter des marchés hors Québec, est exactement le type d'initiative que nous cherchons à soutenir avec Investissement Québec. Appuyer les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'innovation reste l'un des meilleurs moyens pour stimuler la relance économique, et ce projet prometteur en constitue un parfait exemple », poursuit Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Nous sommes ravis d'encourager cette entreprise de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, à concrétiser ses projets d'expansion. Depuis ses débuts, la Microbrasserie Le BockAle a su se démarquer de la concurrence en misant sur les bières sans alcool. Je félicite toute l'équipe pour ces investissements! Ils lui permettront de demeurer un leader dans son domaine et engendreront des retombées positives pour l'économie de toute la région », indique André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« La preuve est faite : les entreprises qui prennent le virage technologique sont plus performantes et plus compétitives. Nous sommes fiers de prendre part à ce projet de la Microbrasserie Le BockAle qui lui permettra d'augmenter sa productivité, d'améliorer son offre actuelle et de développer de nouveaux produits qui contribueront à faire rayonner le talent québécois hors de nos frontières. Notre équipe régionale est et demeurera aux côtés de l'entreprise pour l'aider à concrétiser ses idées et affronter les défis qui se présenteront à elle », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« La Microbrasserie est une pionnière au Québec avec sa gamme de bières sans alcool et elle continue d'innover pour demeurer un chef de file dans son marché. L'entreprise se démarque par sa créativité et sa maîtrise des mécanismes de commercialisation et de marketing. L'évolution et la croissance du BockAle sont une source d'inspiration et le succès de cette dynamique entreprise est une fierté régionale », conclut M. Patrice Daniel, directeur de comptes chez Desjardins Entreprises Centre-du-Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de la Microbrasserie Le BockAle

Fondée en 2015 à Drummondville, la Microbrasserie Le BockAle est aujourd'hui l'un des seuls brasseurs à avoir développé, à produire et à offrir une vaste sélection de bières de microbrasserie sans alcool dans les commerces du Québec. Fêter, c'est bien, mais fêter de façon responsable, c'est encore mieux!

À propos de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) offre du financement et de l'accompagnement aux entreprises et aux régions du Québec. Ses interventions sont centrées sur les PME et les organismes à but non lucratif à vocation économique.

À propos du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a pour mission de soutenir la croissance et la productivité des entreprises, l'entrepreneuriat, la recherche, l'innovation et sa commercialisation ainsi que l'investissement, le développement numérique et celui des marchés d'exportation.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt et est considéré comme l'institution bancaire la plus solide en Amérique du Nord selon l'agence d'information financière Bloomberg. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

