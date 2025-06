Les deux événements montréalais obtiennent une aide financière de plus de 1 million de dollars de DEC.

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution de 1 012 375 $ aux Francofolies de Montréal (Francos) et au Festival International de Jazz de Montréal (FIJM). Cet appui de DEC leur permettra de promouvoir leurs activités et d'attirer des festivaliers pour leurs éditions 2025.

Les Francos et le FIJM sont deux événements majeurs qui sont emblématiques des étés montréalais. Le soutien de DEC permettra le déploiement d'une stratégie de commercialisation à l'international pour la 36e édition des Francos et pour la 45e édition du FIJM, ainsi que le développement de produits dans le cadre de ces deux événements.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les festivals et les événements culturels stimulent la création et génèrent des retombées économiques importantes au Québec et partout au pays. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les Francos et le FIJM, deux rendez-vous rassembleurs et festifs qui font rayonner la métropole tout en la faisant vibrer aux rythmes d'ici et d'ailleurs. L'appui de DEC témoigne de notre engagement à soutenir le tourisme afin que les visiteurs du monde entier puissent découvrir nos événements et les meilleures expériences touristiques que nous avons à offrir à Montréal et dans toutes les régions du Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'équipe des Francos de Montréal et du Festival International de Jazz de Montréal est fière d'offrir une fois de plus au public montréalais des programmations diversifiées, inclusives et accessibles avec deux tiers des spectacles qui sont gratuits. Vivons ensemble ces communions plus grandes que nature au Quartier des spectacles! »

Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Les Francos de Montréal et FIJM

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Véronique Simard, Directrice des opérations et directrice des communications par intérim, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]