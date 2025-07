OTTAWA, ON, le 30 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi.

Le premier ministre Carney et le président el-Sisi ont souligné les liens économiques et culturels entre le Canada et l'Égypte ainsi que les possibilités d'accroître les échanges, le commerce et les investissements.

Les dirigeants ont discuté de la situation au Moyen-Orient et ont insisté sur la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza. Le premier ministre a réitéré que le Hamas doit libérer tous les otages et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza. Il a appelé à ce qu'une aide humanitaire vitale soit acheminée de toute urgence aux civils et a réaffirmé le soutien du Canada à une solution à deux États.

Le premier ministre et le président ont convenu de rester en contact.

