Axé sur la deep tech, incluant l'IA, l'IdO et la durabilité, le fonds bénéficie d'un soutien

important des investisseurs canadiens et internationaux.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - TandemLaunch, un studio de création d'entreprises de pointe et un fonds d'amorçage canadien spécialisé dans les transferts de technologie universitaire, annonce fièrement la première clôture du Fonds TandemLaunch Ventures IV (« TLVIV ») pour un produit initial de plus de 27 millions de dollars CAD. Avec un fort accent sur la deep tech et la durabilité, TLVIV représente une étape significative dans l'engagement de TandemLaunch à favoriser l'innovation et à soutenir les entrepreneurs. Le fonds a obtenu le soutien d'investisseurs principaux tels que BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ auxquels se sont joints plus de 30 bureaux de gestion de patrimoine et anges financiers, tant au niveau national qu'international, dont beaucoup sont des investisseurs de longue date.

Dirigé par Helge Seetzen et Émilie Boutros et géré par une équipe multidisciplinaire et diversifiée, TandemLaunch se démarque par son impressionnante feuille de route à identifier et soutenir des technologies de rupture, initialement développées dans des laboratoires universitaires du monde entier, et à les préparer à une croissance exponentielle. TLVIV poursuivra la mission de promouvoir un changement transformateur en fournissant des capitaux et des conseils stratégiques aux entreprises dans des domaines de pointe.

« L'un des plus grands défis d'une entreprise technologique est de rester au-devant des tendances en innovation. Je suis extrêmement fier de notre capacité à identifier et à soutenir des technologies provenant du monde entier et à les transformer en entreprises florissantes et avant-gardistes. Avec TLVIV, nous mettons davantage l'emphase sur des secteurs émergents tels que la durabilité et les technologies climatiques. Ceci nous offre l'opportunité de poursuivre notre vision de développer des partenariats avec des fondateurs exceptionnels pour créer des entreprises qui transforment les industries et repoussent les limites du progrès technologique », a déclaré Helge Seetzen, PDG et associé directeur.

« Nous sommes heureux de soutenir une fois de plus le modèle unique de création de valeur au Canada de TandemLaunch. Depuis sa création, TandemLaunch a été une championne de la promotion de la diversité au sein de son organisation et des entreprises hautement techniques qu'elle crée, contribuant ainsi à un impact positif à long terme sur l'écosystème des startups. Un engagement renouvelé envers TandemLaunch s'aligne donc parfaitement avec notre mission de soutenir les firmes les plus innovantes au pays, dès leurs premières étapes, et les aider à développer des franchises de fonds durables », a déclaré Kristina D'Amico, Directrice, Investissements - Fonds, BDC Capital.

« Lorsque nous avons découvert TandemLaunch, nous avons rapidement réalisé son potentiel. Leur soutien permet à de nombreuses startups technologiques de poursuivre leurs objectifs et de relever de nouveaux défis. Nous sommes fiers de faire partie de TandemLaunch et de pouvoir continuer notre impact dans cet écosystème par l'entremise de ce fonds », a expliqué Philippe P. Huneault, vice-président, placements privés et investissements d'impact, Technologie et gestion de fonds et développement à l'international des entreprises au Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien de nos investisseurs et partenaires, qui ont été essentiels au succès de TLVI à III », a ajouté Émilie Boutros, associé directrice. « Leur soutien indéfectible nous permettra de favoriser la création de plus d'entreprises innovantes canadiennes soutenues par des entrepreneurs diversifiés. Au fil des ans, nous avons démontré que soutenir un écosystème plus inclusif et multiculturel de talents entrepreneuriaux et technologiques est non seulement gratifiant, mais constitue un facteur clé de succès. Sur le plan personnel, il est particulièrement gratifiant de savoir que cela fera partie de notre héritage et de notre signature en tant qu'organisation. »

Le modèle TandemLaunch est unique au Canada. Il repose sur sa capacité à identifier des technologies novatrices ayant un potentiel commercial international significatif. En rassemblant les meilleurs talents et le capital d'amorçage nécessaire, TandemLaunch facilite un parcours de startup plus rapide tout en atténuant les risques inhérents à la mise sur le marché de nouvelles technologies innovantes.

Alors que TandemLaunch entame ce nouveau chapitre passionnant avec TLVIV, l'entreprise se réjouit de forger de nouveaux partenariats et de créer une valeur à long terme pour ses investisseurs ainsi que pour la communauté entrepreneuriale et académique.

À propos de TandemLaunch

TandemLaunch est un studio de création d'entreprises de pointe et un fonds d'amorçage unique axé sur la création d'entreprises technologiques en phase de démarrage dans les domaines de l'IA, de la vision par ordinateur, de l'IdO et des capteurs avancés avec un engagement croissant envers la durabilité et les matériaux de pointe. TandemLaunch collabore étroitement avec les centres de recherches des meilleures universités mondiales et avec des entrepreneurs motivés pour lancer des entreprises technologiques exceptionnelles avec une opportunité de marché substantielle. Depuis sa création en 2010, TandemLaunch a créé plus de 30 entreprises à succès, évaluées à plus de 700 millions de dollars, employant plus de 800 travailleurs hautement qualifiés dans la province de Québec. Parmi les entreprises notables de son portefeuille, on trouve SPORTLOGiQ, WRNCH, Soundskrit, Mirametrix et HaiLa.

