« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'engagement renouvelé de partenaires de grande qualité », souligne Jean-Yves Germain, cofondateur et coprésident de Germain Hôtels. « Ce réinvestissement marque une étape importante dans le parcours de notre entreprise familiale. Il nous donne les moyens de concrétiser nos ambitions tout en demeurant fidèles à nos valeurs fondamentales. »

« Depuis près de 15 ans, la CDPQ joue un rôle clé en soutenant Germain Hôtels à trois reprises dans l'expansion de ses activités à l'échelle canadienne », indique Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à la CDPQ. « En pilotant cette nouvelle ronde de financement, nous continuons de stimuler la croissance d'une entreprise québécoise qui se distingue par son modèle d'affaires. Nous visons ainsi à pérenniser le succès de Germain Hôtels et assurer sa position de leader dans le marché hôtelier canadien. »

« Depuis sa création, Germain Hôtels se distingue par sa capacité à innover dans un secteur en transformation. En tant qu'investisseurs de longue date, nous sommes fiers d'appuyer de nouveau ce fleuron de l'industrie hôtelière québécoise qui poursuit sa croissance », ajoute Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Investissement Québec est fier de faire à nouveau équipe avec Germain Hôtels. En augmentant sa participation dans ce fleuron québécois, la société d'État réaffirme son engagement à soutenir les entreprises d'ici à chaque étape de leur développement, et joue pleinement son rôle : favoriser la croissance des sociétés québécoises et les propulser au rang de leaders mondiaux dans leur secteur d'activités », mentionne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Regroupement des activités sous une entité unique

Dans la foulée de cet investissement, Germain Hôtels annonce également le regroupement de Groupe Germain inc. et de la Société d'investissement Alt Canada SEC sous une entité unique, désormais exploitée sous l'enseigne Germain Hôtels. Cette alliance stratégique vise à simplifier la structure organisationnelle et à soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

Lors de la création de la bannière Alt, Germain Hôtels a toujours pu compter sur l'appui de ses partenaires institutionnels ainsi que d'investisseurs privés. Certains d'entre eux ont choisi de se retirer à cette étape et nous profitons de cette occasion pour leur exprimer notre sincère reconnaissance, leur soutien a été déterminant pour l'essor du réseau et l'affirmation de l'identité distinctive des Hôtels Alt.

Une croissance pancanadienne continue

Forte de ses 19 établissements, Germain Hôtels continue d'étendre sa présence pancanadienne avec l'ouverture à l'automne 2025 de l'Hôtel Alt aéroport d'Ottawa, suivie de l'Hôtel Le Germain Casino de Montréal et, enfin, de l'Hôtel Le Germain Vancouver au cours des prochaines années. L'entreprise poursuit avec détermination sa mission d'offrir des expériences hôtelières distinctives et authentiques d'un océan à l'autre. « Le regroupement sous une seule entité renforcera l'agilité de Germain Hôtels et lui donnera les moyens financiers et organisationnels de saisir de nouvelles occasions sur le marché hôtelier canadien. Nous sommes enthousiastes face aux opportunités qui s'offrent à nous et au rayonnement du savoir-faire québécois », a déclaré Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Germain Hôtels.

Voici le lien vers les visuels.

À propos de Germain Hôtels

Depuis plus de 35 ans, Germain Hôtels se distingue par son service attentionné et son désir d'innover. Nous sommes une entreprise familiale fièrement établie depuis trois générations. Nous offrons à nos invités un design iconique et un confort inégalé dans nos hôtels Le Germain, Alt et Escad. Nous comptons 19 établissements à travers le Canada (et ce n'est pas fini).

Germain Hôtels est reconnue parmi les 50 entreprises les mieux gérées au pays. Nous savons créer un lien émotionnel avec nos invités, nos membres d'équipe et nos collectivités. Chez nous, une chose est certaine : le bien‑être de ceux et celles que nous recevons est notre priorité. Visitez : Germain Hôtels

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 795 374 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,7 milliards de dollars au 30 novembre 2024, le Fonds appuie près de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Germain Hôtels

Pour plus d'information ou demande d'entrevue : France Savard, Conseillère, Relations publiques et partenariats - Germain Hôtels, [email protected], 514.916.3467; CDPQ, + 1 514 847-5493, [email protected]