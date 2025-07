OTTAWA, ON, le 1er juill. 2025 /CNW/ - « Il y a 158 ans, quelques provinces ont décidé qu'elles seraient plus fortes ensemble qu'elles ne pourraient jamais l'être séparément. Elles avaient raison, et c'est ainsi qu'elles ont formé une nouvelle fédération qui s'est aujourd'hui transformée en un pays fort, bilingue, multiculturel et ambitieux.

« Notre histoire n'a pas commencé avec la Confédération. Depuis des milliers d'années, les peuples autochtones ont élu domicile sur ces terres, et le prochain chapitre de notre pays sera écrit ensemble, dans le cadre d'un véritable partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

« Notre histoire commune a été marquée par des points d'inflexion - des moments où le Canada a dû se mobiliser, notamment sur le champ de bataille de Vimy, sur les plages de Normandie et dans les foyers de Gander après le 11 septembre.

« Aujourd'hui, nous sommes à un autre point d'inflexion. Le monde change. Les vieilles amitiés s'effritent, notre économie est secouée par une crise commerciale et nos valeurs sont mises à l'épreuve par des attaques contre la démocratie et les libertés.

« Dans un monde plus divisé et plus dangereux, les Canadiens et les Canadiennes unissent leurs forces. Ensemble, nous allons bâtir une économie canadienne unifiée, qui sera reliée par de grands projets, alimentée par des sources d'énergie canadiennes, transformée par des technologies canadiennes et façonnée par des travailleurs canadiens. Ensemble, nous éliminons les obstacles à l'échelle du pays afin que vous puissiez acheter des produits canadiens partout et travailler n'importe où. Ensemble, nous allons réinvestir pour rebâtir et réarmer nos Forces armées - parce que le leadership canadien se définit non seulement par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force.

« Le Canada est le meilleur pays au monde. Notre destinée est de le rendre encore meilleur - non pas avec des discours, mais avec des gestes. Bonne fête du Canada. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

