Le gouvernement du Canada accorde plus de 9,6 millions de dollars pour des projets qui contribuent à la transformation économique de ce territoire, pour un total de plus de 13,2 M$ en investissements autorisés dans le cadre de l'Appui au développement économique de l'Est de Montréal.

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement de l'Est de Montréal est important pour le gouvernement du Canada. Ce secteur de Montréal où les acteurs sont collectivement mobilisés présente un fort potentiel et sa revitalisation contribuera à la vitalité économique de toute la métropole. C'est dans ce contexte que DEC s'est engagé, en novembre 2023, à investir 30 M$ au cours des prochaines années pour la transformation économique de l'Est de Montréal.

C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte‍-‍Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a profité de son passage à la Maison de l'innovation sociale (MIS) pour annoncer, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des aides financières de DEC totalisant 8,6 M$ pour soutenir 21 projets qui ont des retombées économiques dans l'Est de Montréal. Il était accompagné de Patricia Lattanzio, députée de Saint‍-‍Léonard-Saint‍-‍Michel.

Les bénéficiaires sont : Block‍-‍T, Carrefour d'innovation bioalimentaire, Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), Chemotec (PM), Collection Innova, Consoltec, Diffusion Directe VOX, Eezly Technologies, Girl Crush, Le Baroudeur - Vanpackers, Les Industries Acadiennes, Les Laboratoires MZL, Les Produits Non Ferreux Gauthier, Luxwood accessoires d'auto design, N.X.T. Procédé, Partage Club, Sécurité Santor, Shapiro Fruits, Société du patrimoine de la Pointe‍-‍aux‍-‍Trembles, Vestechpro centre de recherche et d'innovation en habillement et Ville de Montréal - Espace pour la vie.

De plus, le ministre Guilbeault a annoncé les projets retenus dans le cadre de l'appel de projets en innovation sociale pour l'Est de Montréal lancé par DEC en octobre 2024. Doté d'une enveloppe de 1 M$ provenant des fonds de l'Appui au développement économique de l'Est de Montréal, cet appel de projets vise à soutenir la transformation du territoire de l'Est en mettant en place une approche novatrice de développement économique. Les organisations porteuses des projets sélectionnés seront accompagnées par la Maison de l'innovation sociale afin d'en maximiser les retombées.

Les bénéficiaires sont : Accueil aux immigrants de l'est de Montréal, Atelier L'Ensemble, Bouffe Action de Rosemont, Centre ABLBLALAB, Compagnie Théâtre Créole, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, Cyclo Nord‍-‍Sud, DOD‍-‍Basketball, Éco de la Pointe-aux-Prairies, Écoscéno, Hochelab, Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), Les YMCA du Québec, Mains utiles, Marché Frontenac, Productions Qu'en dit Raton?, Réseau Alimentaire de l'Est de Montréal - RAEM, REVE‍-‍C, Services Résidentiels Chez‍-‍Soi, Solon et Théâtre aux Écuries.

Cette annonce a aussi été faite au nom de la ministre St-Onge. Ces investissements de DEC contribuent à la revitalisation, à l'attractivité et à la réindustrialisation durable de la région. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

En plus des contributions annoncées aujourd'hui, six autres projets ont reçu un appui financier de DEC dans le cadre de l'Appui au développement économique de l'Est de Montréal. Ces projets, précédemment annoncés, sont réalisés par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, la Cité des arts du cirque, les Aliments Rustica, les Solutions Beeye et la Maison de l'innovation sociale. C'est donc plus de 13,2 M$ en contributions qui ont été attribués depuis que DEC s'est engagé à appuyer la transformation économique de l'Est de Montréal.

La revitalisation durable et inclusive de l'Est de Montréal passe par la mobilisation et la concertation de l'ensemble des acteurs socio-économiques. Le gouvernement du Canada s'engage à poursuivre ses efforts dans le cadre de cette démarche ambitieuse de transformation économique. C'est en misant sur les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici dans l'Est de Montréal, que la croissance économique du pays est favorisée, et ce, tout en bâtissant une économie durable et inclusive.

Citations

« La revitalisation de l'Est de Montréal est une priorité du gouvernement du Canada, et je suis fier de constater que les efforts de tous les acteurs mobilisés pour le territoire portent fruit. Chaque jour, l'Est de Montréal gagne en dynamisme et en attractivité, et nous posons des gestes concrets pour que sa transformation économique passe par le développement durable et la création d'une économie résiliente et inclusive qui bénéficie à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis ravie de voir l'engagement de notre gouvernement pour le développement économique de l'Est de Montréal. Ce soutien est crucial pour les groupes communautaires de Saint-Léonard-Saint-Michel, qui jouent un rôle fondamental dans la revitalisation de nos quartiers. Ces investissements permettront de renforcer les initiatives locales, de soutenir l'innovation et de créer des opportunités économiques durables pour nos citoyens. »

Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel et présidente du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

« Les investissements de DEC annoncés aujourd'hui sont un élément important du travail de transformation de l'Est de Montréal. Grâce à ce soutien, nous aidons non seulement à la revitalisation économique du territoire, mais nous contribuons aussi à en faire un meilleur milieu de vie. L'apport de ces 42 organisations à la vitalité économique de l'Est aura un impact pérenne, avec des retombées positives pour toute la communauté. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La CCEM salue l'avancement par le gouvernement fédéral et Développement économique Canada pour les régions du Québec quant à la livraison de leur engagement pris lors du Sommet de l'Est 2023 d'investir plus de 30 M$ sur trois ans afin d'accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal. Les 8,6 M$ investis jusqu'à présent contribueront à l'établissement d'une économie prospère et durable pour l'Est de Montréal et favoriseront la réalisation de plusieurs projets économiques et d'innovation sociale. L'annonce d'aujourd'hui met la table pour le deuxième Sommet de l'Est de Montréal qui aura lieu le 7 avril prochain! La CCEM tient également à remercier la ministre Pascale St-Onge et DEC pour la contribution financière octroyée au chantier sur la transition industrielle du Partenariat Climat Montréal présidé par la CCEM! »

Jean-Denis Charest, président-directeur général, Chambre de commerce de l'Est de Montréal

« Face aux défis économiques actuels, l'innovation sociale est plus essentielle que jamais pour renforcer la productivité et maximiser notre impact. La Maison de l'innovation sociale est fière d'accompagner les projets retenus par DEC en appliquant les plus hauts standards de l'innovation sociale. Grâce à un accompagnement structuré en quatre niveaux - des bases conceptuelles de l'innovation sociale à l'intervention directe sur le terrain - nous outillons ces initiatives pour transformer durablement l'Est de Montréal. »

Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice générale, Maison de l'innovation sociale

Fait en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]