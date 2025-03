DEC accorde des appuis financiers pour 14 projets qui contribueront à la diversification de l'économie régionale.

GASPÉ, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises et les organismes pour qu'ils saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui des aides financières de DEC totalisant 2 857 686 $ pour soutenir 14 projets en Gaspésie.

Les bénéficiaires sont : Municipalité de Pointe-à-la-Croix, Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche, Na'gu'set Mesen'g inc. - Tracey Metallic Design, Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée, Le Club des sportifs de Petite-Vallée, Micmacs of Gesgapegiag Band, Plaquettes de frein haute performance B.B. (Kuma Brakes), Moulures Gaspésiennes, Listuguj Mi'gmaq Government, Événements Gaspesia, Association gaspésienne de musique Bluegrass, Rail GD, Les Produits Tapp et Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer.

L'annonce a été faite au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC. Ces investissements permettront d'améliorer la productivité et d'augmenter la capacité de production des entreprises. Ils favoriseront également le développement et la croissance d'entreprises et d'organismes innovants ainsi que l'enrichissement de l'offre touristique de la région. Les projets incluent l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements, le développement de nouveaux attraits et des initiatives de commercialisation d'événements à l'extérieur du Québec. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive. Puisque les régions du Québec ne disposent pas toutes des mêmes atouts et ne sont pas confrontées aux mêmes défis, il est essentiel d'en tenir compte pour les appuyer dans leur développement économique.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à appuyer l'industrie touristique et à soutenir le développement économique des régions du Québec tout en portant une attention particulière aux MRC qui sont économiquement plus vulnérables. C'est pourquoi nous sommes fiers des contributions de DEC annoncées aujourd'hui. Ces aides financières permettront non seulement de stimuler l'économie de la région et de créer des emplois, mais aussi de faire rayonner la Gaspésie auprès des visiteurs du Québec et d'ailleurs. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‍-‍de-la‍-‍Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les PME jouent un rôle essentiel dans le développement des collectivités et sont au cœur de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons ces entreprises et les organismes qui les soutiennent à améliorer leur productivité et leur compétitivité et à générer des retombées économiques positives pour leurs communautés. L'apport de ces 14 organisations est précieux pour la vitalité économique de la Gaspésie, et leur succès profitera à l'ensemble de la région. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.

Pour aller encore plus loin dans son mandat, DEC offre désormais aux huit MRC les plus vulnérables économiquement des assouplissements additionnels pour élargir les types d'aide offerts et la nature des projets appuyés, et ce, jusqu'en 2027. Ces huit MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute-Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée-de-la- Gatineau , MRC du Golfe-du- Saint-Laurent , MRC du Rocher-Percé et MRC de Pontiac .

, MRC du Golfe-du- , MRC du Rocher-Percé et MRC de . Les projets des organisations et des administrations suivantes bénéficient de ces assouplissements : Municipalité de Pointe-à-la-Croix, Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche, Na'gu'set Mesen'g inc. - Tracey Metallic Designs, Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, Micmacs of Gesgapegiag Band, Moulures Gaspésiennes, Listuguj Mi'gmaq Government et Festival international du journalisme de Carleton -sur-Mer.

