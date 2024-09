La CDPQ et le Fonds de solidarité FTQ réinvestissent dans Énergir afin d'accélérer sa décarbonation

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, et le Fonds de solidarité FTQ annoncent aujourd'hui un réinvestissement totalisant 575 millions de dollars dans Énergir afin de soutenir la croissance de ce chef de file nord-américain de l'énergie ainsi que la réalisation de son plan de décarbonation et de résilience climatique.

Ce réinvestissement permettra notamment à Énergir de mener à bien sa stratégie de décarbonation et de résilience. Celle-ci comprend des mesures concrètes telles que le développement de projets d'énergie renouvelable et d'usines de production de gaz naturel renouvelable, la poursuite du déploiement de la biénergie au Québec, et le plan « Zéro panne » de sa filiale de distribution électrique, Green Mountain Power, au Vermont.

Comptant plus de 10 milliards $ d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses 535 000 clients, grâce notamment aux énergies renouvelables. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir est aussi présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel du Vermont.

« Soutenir la croissance et appuyer la transition énergétique de nos sociétés de portefeuille, en particulier celles du Québec, sont des éléments centraux de la stratégie de la CDPQ, et notre accompagnement d'Énergir depuis 2004 en est un exemple éloquent, a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ. Avec le Fonds de solidarité FTQ, nous sommes déterminés à continuer de soutenir cette entreprise innovante alors qu'elle accroît, diversifie et décarbone ses activités pour une économie nord-américaine plus verte. »

« Énergir s'est doté d'un plan pour accélérer la décarbonation et la transition énergétique du Québec. Avec ce réinvestissement, le Fonds appuie notamment le développement du secteur du gaz naturel renouvelable qui contribuera à la réduction des émissions de gaz à effets de serre de source fossile », a ajouté Gilles Poulin, vice-président aux Placements privés et investissements d'impact - Aérospatiale, infrastructures et transport, au Fonds de solidarité FTQ.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.



CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

Pour de plus amples informations

CDPQ

KATE MONFETTE

Directrice, Relations médias, CDPQ

+ 1 438 525-2520

[email protected]

Fonds de solidarité FTQ

PATRICK McQUILKEN

Conseiller principal, Relations de presse et communications

+ 1 514 703-5587

[email protected]

SOURCE Énergir