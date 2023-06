OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, ainsi que l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le mois de juin est le Mois national de l'histoire autochtone, une occasion de reconnaître et de célébrer la résilience, les cultures et les nombreuses contributions des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada.

L'histoire autochtone est importante pour la fierté et la culture autochtones, et est fondamentale pour l'identité des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Les connaissances transmises par les Aînés et les gardiens du savoir permettent aux familles, aux communautés et aux générations de tisser des liens entre elles. Ces histoires et ces cultures sont parvenues à protéger les identités autochtones contre des centaines d'années de politiques coloniales et ont joué un rôle clé dans l'histoire et la société canadiennes. Chaque semaine du mois de juin sera consacrée à un thème différent pour mettre en évidence des aspects précis de l'histoire, des cultures et des expériences autochtones, dont le savoir traditionnel, la langue et la réconciliation. Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones, qui marque également le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année et une journée importante sur le plan culturel pour de nombreuses communautés autochtones au Canada.

Bien qu'il s'agisse d'une occasion de célébrer, nous réfléchissons également à la façon dont les torts historiques du Canada ont eu une incidence sur sa relation actuelle avec les peuples autochtones et sur le travail en cours visant à faire progresser la réconciliation. Notre passé colonial et les politiques néfastes qui ont été mises en œuvre sont la cause directe de nombreux problèmes systémiques auxquels les peuples autochtones sont confrontés aujourd'hui.

Alors que les communautés de partout au Canada continuent de découvrir les horribles réalités des anciens pensionnats, cela nous rappelle que les peuples autochtones relatent ces faits depuis 150 ans, mais qu'ils ont été ignorés. Néanmoins, au fur et à mesure que nous avançons, il y a un sentiment d'optimisme et d'espoir pour les générations à venir, parce que le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis afin de faire progresser leurs priorités et de renouveler ces relations. Ensemble, nous bâtissons un pays plus uni et réconcilié.

Nous restons fidèles à notre engagement de travailler avec les survivants des pensionnats et leurs familles, et de collaborer avec les communautés autochtones, les gouvernements autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les principaux intervenants locaux, régionaux, nationaux et communautaires dans tout le Canada, afin de renforcer la prospérité, de faire progresser l'autodétermination et de soutenir le bien-être des peuples et des communautés autochtones. De plus, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi), qui a reçu la sanction royale en juin 2021, continuera de guider tous nos travaux d'élaboration conjointe avec nos partenaires des Premières Nations.

Il reste encore beaucoup à faire, et il faut déployer des efforts partout au Canada, dans tous les milieux. Tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et la société civile ont la responsabilité commune d'agir et de travailler en partenariat avec les peuples autochtones en vue d'apporter des changements systémiques et durables. Cela commence par l'apprentissage et la compréhension de notre histoire commune.

Ce mois-ci, nous encourageons tous les Canadiens à en apprendre davantage sur le savoir autochtone ainsi que sur l'histoire, les cultures et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada, et sur la façon dont nous travaillons ensemble pour bâtir un pays plus fort. Pour en savoir plus sur la façon de participer et d'avoir accès aux ressources d'apprentissage, veuillez consulter le site Web du Mois national de l'histoire autochtone. »

