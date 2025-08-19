Le gouvernement du Canada appuie MUTEK

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - L'identité et la culture canadiennes sont des moteurs d'innovation, de croissance économique et de fierté nationale. Soutenir des activités qui célèbrent notre diversité culturelle renforce nos communautés en rassemblant les gens et en leur offrant une plateforme où mettre en commun nos récits, patrimoine et traditions. Voilà qui contribue à bâtir un Canada plus fort et plus uni. Notre gouvernement est fier d'appuyer le Festival MUTEK, qui célèbre l'expression artistique numérique à Montréal, du 19 au 24 août.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ont annoncé l'octroi d'une aide financière au Festival MUTEK qui totalise 275 000 $.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) accorde une contribution non remboursable de 210 000 $ attribuée en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) pour la commercialisation des festivals de 2025 et de 2026. Cet appui aidera à attirer des touristes étrangers et à favoriser le rayonnement international de Montréal.

Pour sa part, Patrimoine canadien alloue au Festival MUTEK une somme de 65 000 $ par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts afin d'appuyer le rendez-vous de 2025. Ce financement lui permettra de présenter une rencontre des plus diversifiées et de contribuer à accroître l'accès du public montréalais à des œuvres d'artistes professionnels du Québec, d'autres provinces canadiennes et de l'étranger.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer MUTEK, un festival dynamique, inclusif et culturellement important qui souligne le leadership de Montréal dans le monde de la musique électronique et des arts numériques. MUTEK stimule la créativité et l'innovation, en plus de générer des retombées économiques substantielles pour le Québec et le Canada en attirant des acteurs clés de l'industrie et des visiteurs. Ce soutien financier reflète notre engagement à favoriser des expériences culturelles de calibre mondial et à promouvoir Montréal et le Québec comme destinations de choix pour l'excellence artistique et touristique. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« MUTEK continue de repousser les limites de la créativité en 2025, démontrant ainsi l'esprit audacieux et inclusif des créatrices et créateurs canadiens. Le festival de cette année rassemble des artistes qui, grâce à leurs œuvres numériques avant-gardistes, témoignent de la diversité et de l'énergie de notre culture. Dans un monde en constante évolution, MUTEK crée un espace propice à l'innovation et aux connexions, ainsi qu'à la mise en valeur et à la reconnaissance de la voix et du talent culturels du Canada sur la scène internationale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Avec une sélection artistique toujours riche, éclectique et protéiforme, MUTEK promet une nouvelle rencontre vibrante, entre explorations sensorielles et découvertes artistiques. Un rendez-vous estival incontournable pour célébrer la diversité et l'unicité des cultures numériques. »

- Alain Mongeau, directeur général et artistique, Festival MUTEK

Les faits en bref

MUTEK, c'est plus de 120 artistes passionnés, originaires de 26 pays, qui possèdent une approche originale. La majorité d'entre eux y seront en première, et ce, grâce à 17 programmes.

Pendant six jours, artistes et publics d'ici et d'ailleurs convergeront vers le Quartier des spectacles pour vivre une expérience unique qui marie son, image et innovation.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]; Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]