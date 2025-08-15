Le gouvernement du Canada souligne la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, nous nous joignons à la communauté acadienne pour célébrer son esprit chaleureux, son riche patrimoine culturel, sa fascinante histoire et son identité forte.

Les Acadiennes et les Acadiens contribuent chaque jour à bâtir un Canada fort. La capacité du peuple acadien à traverser les épreuves avec courage et détermination est non seulement une leçon collective, mais aussi une source d'inspiration pour toute la population canadienne.

Que ce soit par la musique, la littérature ou le théâtre, la communauté acadienne enrichit la vie culturelle et économique du Canada et contribue à définir ce que cela signifie d'être canadien. En ce 15 août, rendons hommage à ces artistes, bâtisseurs, chefs de file communautaires et à tous ceux et celles qui font rayonner l'Acadie et la culture acadienne à travers le pays et bien au-delà.

À titre de ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, je vous souhaite une très joyeuse Fête nationale de l'Acadie, où la musique, la danse, les tintamarres et les traditions acadiennes se feront entendre d'un océan à l'autre!

SOURCE Patrimoine canadien

