20 août, 2025, 16:00 ET
WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, MB, le 20 août 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Gordon BlueSky, président de Treaty One Nations, feront une annonce concernant le projet d'infrastructure Naawi-Oodena.
Date : le jeudi 21 août 2025
Heure : 10 h (HC)
Lieu :
Oodena Gas & Convenience
1871, avenue Taylor A, Winnipeg, Manitoba
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Livi McElrea, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Treaty One Nations, Vic Savino, Directeur des communications, [email protected]
