LA PREMIÈRE NATION DE ONE ARROW, TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 6, EN SK, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Première Nation de One Arrow

Aujourd'hui, la cheffe Janine Baldhead de la Première Nation de One Arrow et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé une entente de règlement visant à régler la revendication relative aux avantages agricoles de la Nation, également connue sous le nom de revendication sur les vaches et les charrues.

En vertu de cette entente, le gouvernement du Canada versera 124 millions de dollars en indemnités à la Première Nation de One Arrow pour avoir manqué à ses obligations en vertu du traité 6, qui consistaient à fournir à la Nation des outils agricoles, des charrues, des semences, du bétail et d'autres fournitures.

Ces avantages agricoles visaient à faciliter la transition de la Première Nation de One Arrow vers une communauté solide et autosuffisante grâce à l'agriculture. Cependant, le Canada n'ayant pas respecté ses obligations en vertu du traité, la Nation s'est retrouvée sans l'équipement nécessaire pour subvenir aux besoins de ses membres.

Le règlement des revendications particulières est un élément important des efforts continus du Canada visant à faire progresser la réconciliation en rétablissant la confiance et en renforçant ses relations avec les Premières Nations. En offrant une indemnisation équitable en reconnaissance des promesses non tenues, le Canada assume ses responsabilités et travaille à un avenir meilleur. Ce travail est guidé par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Le chef de la Première Nation de One Arrow a dit un jour : « Ne maltraitez pas mon peuple », un message qui continue de résonner à travers les générations. Cette entente sur les avantages agricoles est une question de respect et d'honneur envers notre traité. Elle vient reconnaître que les promesses faites dans le cadre du traité n° 6 n'ont pas été tenues et que les conséquences de ces promesses non tenues se font encore sentir aujourd'hui. À mesure que nous avançons, nous le faisons en gardant à l'esprit notre traité, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et les enfants à venir. Nous sommes tous et toutes des signataires du traité n° 6. Le fait d'honorer ces ententes n'est pas seulement une obligation, c'est un engagement commun à travailler ensemble dans un esprit de réconciliation, de justice et de partenariat.

En partageant notre histoire, nous aidons les autres à comprendre que ce sont nos ancêtres qui ont pensé à nous lorsqu'ils ont conclu le traité. Nous devons continuer à penser à nos générations futures de la même manière que nos ancêtres ont pensé à nous. »

Cheffe Janine Baldhead

Première Nation de One Arrow

« Le fait que le Canada n'ait pas tenu sa promesse de fournir à la Première Nation de One Arrow le soutien auquel elle avait droit est un chapitre honteux de notre histoire commune, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. L'entente conclue aujourd'hui reflète notre volonté d'assumer la responsabilité des injustices historiques afin d'instaurer la confiance, de renouer les relations avec les Premières Nations et de faire progresser le travail de réconciliation. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cette entente de règlement avec la Première Nation de One Arrow reflète notre engagement commun à respecter le traité 6. C'est une étape importante vers le renforcement de nos relations et la poursuite commune de cet important travail de réconciliation. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Faits en bref

La Première Nation de One Arrow est une bande autochtone crie située à Bellevue , en Saskatchewan . Sa réserve principale se trouve juste au sud de Batoche, près de la rivière Saskatchewan Sud, à environ 100 kilomètres au nord-est de Saskatoon . La réserve de la Première Nation de One Arrow se trouve dans le biome des parcs à trembles. Elle est bordée par les municipalités rurales de St. Louis n° 431, de Fish Creek n° 402 et de Duck Lake n° 463.

est une bande autochtone crie située à , en . Sa réserve principale se trouve juste au sud de Batoche, près de la rivière Saskatchewan Sud, à environ 100 kilomètres au nord-est de . La réserve de la Première Nation de se trouve dans le biome des parcs à trembles. Elle est bordée par les municipalités rurales de n° 431, de Fish Creek n° de n° 463. Le traité n° 6 a été signé par les représentants de la Couronne et les chefs cris, assiniboines et ojibwés le 23 août 1876, à Fort Carleton ( Saskatchewan ), et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt ( Saskatchewan ). Les limites du traité s'étendent sur les parties centrales des provinces actuelles de l' Alberta et de la Saskatchewan .

), et le 9 septembre 1876 à Fort Pitt ( ). Les limites du traité s'étendent sur les parties centrales des provinces actuelles de l' et de la . Les revendications particulières portent sur des torts passés causés aux Premières Nations. Ces revendications--présentées par les Premières Nations contre le gouvernement du Canada--ont trait à la gestion des terres et d'autres biens des Premières Nations ainsi qu'au respect de traités historiques et d'autres ententes. Les revendications sont traitées au moyen d'un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu de la Politique sur les revendications particulières et, depuis 2009, de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières .

. Au cours des cinq dernières années (du 1er avril 2020 au 31 mai 2025), 229 réclamations ont été réglées pour un montant total de près de 15,1 milliards de dollars en indemnités.

À ce jour, 53 réclamations de prestations agricoles ont été réglées dans le cadre des traités numéros 4, 5, 6 et 10, pour un montant total de plus de 6,9 milliards de dollars en indemnités.

