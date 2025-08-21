WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, MB, le 20 août 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Gordon BlueSky, président de Treaty One Nations, feront une annonce concernant le projet d'infrastructure Naawi-Oodena.

Date : le jeudi 21 août 2025

Heure : 10 h (HC)

Lieu :

Oodena Gas & Convenience

1871, avenue Taylor A, Winnipeg, Manitoba

