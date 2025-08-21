WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, MB, le 21 août 2025 /CNW/ - Treaty One Nations et le gouvernement du Canada passent à la prochaine étape du développement de Naawi-Oodena, l'une des plus grandes zones de développement économique dirigées par les Premières Nations de l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a visité Naawi-Oodena, un projet historique de réserve urbaine mixte situé au cœur de Winnipeg. Au cours de sa visite à Naawi-Oodena, la ministre a visité le nouveau dépanneur Oodena Gas & Convenience Store, qui a ouvert ses portes en juin 2025, afin de constater par elle-même les progrès remarquables accomplis par Treaty One Nations dans la concrétisation de leur ambitieuse vision économique.

Le futur projet de Naawi-Oodena comprend des espaces résidentiels, commerciaux, éducatifs, culturels, sportifs/récréatifs, sanitaires et communautaires, et permettra de construire près de 5 000 logements sur l'ensemble du site, tout en créant des emplois durables pour les Premières Nations et les Manitobains non autochtones.

Au cours de sa visite, la ministre Gull-Masty a annoncé un financement supplémentaire de 789 490 dollars, portant le soutien fédéral total pour la conception des infrastructures à 1 million de dollars, afin de faire avancer la planification des blocs B à E. Cet investissement permettra de soutenir financièrement la conception des services essentiels du site, les levés topographiques, l'ingénierie et les estimations de coûts, garantissant ainsi que le projet puisse avancer de manière efficace et durable. Il permettra aux Treaty One Nations de construire des infrastructures essentielles, notamment des logements, des commerces et des établissements scolaires, qui renforceront à la fois l'économie et le bien-être général de la communauté.

Ce dernier financement porte à environ 5,5 millions de dollars l'investissement fédéral total dans la planification, la formation et l'aménagement du site de Naawi-Oodena par l'intermédiaire de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et de Services aux Autochtones Canada. Ce montant comprend 3,5 millions de dollars qui ont servi à financer l'aménagement du bloc A, où se trouve Oodena Gas & Convenience, la première entreprise à s'être installée sur les 109 acres de terres de Naawi-Oodena relevant du Traité n° 1.

Citations

« Cette nouvelle étape du développement de Naawi-Oodena marque une autre avancée importante dans la reconquête et la reconstruction de la présence de nos nations au cœur de Winnipeg. Ces terres sont en train d'être transformées en un lieu de possibilités, de croissance et de fierté pour nos sept nations, et nous sommes impatients de voir cette vision continuer à prendre forme. »

Chef Gordon BlueSky

Président, Treaty One Nations

Chef de la Nation des Ojibwés Brokenhead

« Cet investissement montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements soutiennent les Premières Nations afin qu'elles puissent agir selon leurs propres conditions. Naawi-Oodena est un mouvement vers l'autonomie, la croissance économique et la richesse intergénérationnelle qui profite à nos Nations et à l'ensemble du Manitoba. »

Chef E.J. Fontaine

Président, Treaty One Development Corporations

Chef de la Première Nation de Sagkeeng

« Félicitations aux Treaty One Nations et aux sept Premières Nations membres qui entament la dernière phase du développement de Naawi-Oodena. Ce fut un plaisir de visiter le site et de voir de première main les progrès réalisés jusqu'à présent ainsi que les projets prometteurs pour l'avenir. Treaty One Nations ouvrent la voie à la transformation de l'économie canadienne et contribuent à une plus grande prospérité pour les communautés des Premières Nations. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« J'ai vu Naawi-Oodena prendre forme au fil des ans et il est réjouissant de constater les retombées économiques positives de ce projet mené par les Autochtones, qui ne feront que croître à mesure que celui-ci élargira les possibilités et stimulera les investissements non seulement pour les Premières Nations, mais aussi pour l'ensemble de la ville de Winnipeg. »

L'honorable Ben Carr

Député de Winnipeg-Centre-Sud

Faits en bref

Naawi-Oodena est composé de cinq parcelles de terres de réserve urbaine détenues conjointement en vertu du Traité no 1, totalisant 109 acres, et est situé sur l'ancien site de la caserne Kapyong dans la circonscription de Winnipeg Centre Sud.

Le site est en cours de développement et appartient conjointement aux sept Premières Nations signataires du Traité no 1, à savoir : la Nation des Ojibwés Brokenhead , la Première Nation de Long Plain , la Première Nation de Peguis , la Première Nation des Anishinabe de Roseau River , la Première Nation de Sagkeeng, la Première Nation des Ojibwés de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake .

, la Première Nation de , la Première Nation de , la Première Nation des Anishinabe de , la Première Nation de Sagkeeng, la Première Nation des Ojibwés de et la Première Nation de . L'ajout aux réserves et la création de réserves s'inscrivent dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada visant à faire progresser la réconciliation en facilitant l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale et le développement économique des Premières Nations.

Le Traité no 1 a été signé le 3 août 1871 entre la Couronne et les peuples Anishinaabe et Swampy Cree à Lower Fort Garry. Il couvre les terres du sud du Manitoba , y compris la ville de Winnipeg , et abrite les sept Premières Nations qui composent aujourd'hui les Nations du Traité no 1.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]