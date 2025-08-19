Ce financement soutiendra des projets locaux qui éliminent les obstacles à la participation sportive, en particulier pour les groupes sous-représentés.

TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ - Le sport peut inspirer les gens et susciter des changements positifs. Il joue également un rôle important dans l'édification de communautés plus fortes et plus saines partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a annoncé que le gouvernement du Canada versera 4,5 millions de dollars à 13 organismes nationaux de sport. Ces organismes distribueront les fonds à des organismes communautaires dans le cadre d'un appel de propositions.

Les fonds de l'Initiative Le sport communautaire pour tous soutiendront des programmes locaux qui éliminent les obstacles à la participation sportive, en particulier pour les groupes sous-représentés tels que les communautés noires, autochtones et racisées, les personnes ayant un handicap, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les nouveaux arrivants.

Le secrétaire d'État a fait cette annonce lors de sa visite du camp d'été Urban Squash Toronto. L'organisme, qui a bénéficié d'un financement dans le cadre de cette initiative, offre aux jeunes de la région la possibilité de jouer au squash gratuitement, tout en mettant l'accent sur l'éducation, le mentorat et une alimentation saine.

Citations

« Le sport renforce la confiance en soi, inspire le leadership et encourage le travail d'équipe. Il contribue à l'épanouissement des communautés et de toute la population. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les organismes qui œuvrent pour rendre le sport plus inclusif et accessible. Félicitations aux organismes nationaux de sport qui ont mis sur pied d'excellents projets pour inciter les Canadiennes et Canadiens à bouger et à s'amuser en faisant du sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le sport et ses bienfaits sur ceux et celles qui le pratiquent sont plus importants que jamais. Au niveau local, le sport donne à nos jeunes les moyens d'agir, favorise la santé mentale et physique, et rend nos communautés plus fortes. À l'échelle nationale, il unit et inspire les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. Squash Canada salue le ministère du Patrimoine canadien pour son engagement envers ces valeurs et le remercie d'investir dans le potentiel des communautés défavorisées par l'entremise du pouvoir du sport. Nous avons hâte de faire découvrir notre environnement sportif sain, inclusif et sécuritaire à des milliers de Canadiens et Canadiennes grâce à l'Initiative Le sport communautaire pour tous. »

- Jaimie Nicholls, chef de la direction, Squash Canada

Les faits en bref

L'Initiative Le sport communautaire pour tous soutient les organismes nationaux de sport qui veillent à ce que les sports organisés soient accessibles à l'échelle locale en éliminant les obstacles auxquels font face les groupes sous-représentés.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 15 millions de dollars sur 2 ans à l'Initiative Le sport communautaire pour tous, soit 5 millions en 2024-2025 et 10 millions en 2025-2026.

Les projets financés sont sélectionnés en fonction de leur abordabilité, de leur cible de résultats et de l'importance accordée au sport organisé. Ils sont également choisis en fonction de leur aspect écologique, de l'accessibilité aux groupes sous-représentés, de leur ouverture à toutes et à tous, et de leur capacité à accueillir des personnes de tous les niveaux sportifs.

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous

Le gouvernement du Canada investit dans le sport afin d'éliminer les obstacles, d'accroître la participation sportive et de bâtir des communautés plus fortes et plus saines

Des communautés plus en santé et en sécurité (budget de 2024)

Tableaux des données

Organisme 2025 Association canadienne des parcs et loisirs 500 000 $ Athlétisme Canada 450 000 $ Aviron Canada 350 000 $ Canoe Kayak Canada 300 000 $ Comité paralympique canadien 300 000 $ Femmes et sport au Canada 500 000 $ Jays Care Foundation 450 000 $ Right to Play 150 000 $ Rugby Canada 150 000 $ Rugby en fauteuil roulant Canada 500 000 $ Squash Canada 300 000 $ Tennis Canada 250 000 $ Volleyball Canada 300 000 $ Total du nouveau financement pour 2025-2026 4 500 000 $

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]