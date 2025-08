PREMIÈRE NATION DE FISHING LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 4, EN SK, le 1er août 2025 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Première Nation de Fishing Lake

Aujourd'hui, le chef Darcy Desjarlais de la Première Nation de Fishing Lake et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé une entente de règlement mettant fin à la revendication de la Nation relative aux avantages agricoles, également connu sous le nom de revendication sur les vaches et les charrues.

Le Canada versera plus de 101 millions de dollars en indemnités à la Première Nation pour avoir manqué à ses obligations en vertu du traité n° 4, qui consistaient à fournir des outils agricoles, des semences et du bétail.

La Première Nation de Fishing Lake investira la totalité des fonds issus du règlement dans la nouvelle fiducie Waywaynih Kunawapunteeing afin de garantir la croissance du capital pour les générations futures. En conservant l'intégralité des fonds issus du règlement, la Nation peut obtenir des prêts à des taux d'intérêt bien inférieurs aux rendements annuels prévus sur les investissements de la fiducie. Ainsi, nous pourrons offrir des avantages immédiats, tels que des distributions par habitant, sans réduire la valeur du règlement. Cette approche crée une source de richesse à long terme pour le peuple de Fishing Lake, lui permettant d'investir dans les priorités communautaires telles que la langue, la culture, le logement et le développement économique, tout en garantissant que les générations futures bénéficieront également de cette entente historique. Elle représente un pas vers la reconquête de l'indépendance économique et la promotion de la vision du mino-pimâtisiwin (une bonne vie) que les ancêtres de la Première Nation de Fishing Lake recherchaient lorsqu'ils ont adhéré au traité n° 4.

Le règlement des revendications particulières est un élément important des efforts continus du Canada visant à faire progresser la réconciliation en rétablissant la confiance et en renforçant ses relations avec les Premières Nations. En offrant une indemnisation équitable en reconnaissance des promesses non tenues, le Canada assume ses responsabilités et travaille à un avenir meilleur. Ce travail est guidé par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Lorsque nos ancêtres ont conclu le traité, ils l'ont fait à un moment où notre peuple souffrait. Ils ont signé non seulement pour répondre à leurs propres besoins, mais aussi dans une perspective d'avenir pour les générations à venir. C'est cette même réflexion qui nous a guidés lorsque nous avons créé cette fiducie, conçue non seulement pour aider notre peuple aujourd'hui, mais aussi pour garantir aux générations futures les possibilités qui ont été refusées à nos ancêtres. Cette entente ne se résume pas à une question d'argent : il s'agit de créer une base économique capable de croître, de redonner et de faire progresser notre Nation, en nous aidant à récupérer ce qui a été perdu et à bâtir un avenir meilleur. »

Darcy Desjarlais

Chef de la Première Nation de Fishing Lake

« L'entente conclue aujourd'hui avec la Première Nation de Fishing Lake témoigne de manière significative de l'engagement du gouvernement du Canada à reconnaître et à corriger les injustices du passé. Il faut absolument instaurer un climat de confiance pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations, et cela commence par la prise de responsabilités. Nous espérons que cette entente permettra de renforcer les liens entre le Canada et la Première Nation de Fishing Lake pour les générations à venir. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'entente avec la Première Nation de Fishing Lake représente un engagement renouvelé à travailler ensemble en partenariat dans le cadre du traité no 4. Il s'agit d'une réconciliation en action. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

Faits en bref

La Première Nation de Fishing Lake est une nation Anishnabe située dans le territoire du traité n° 4. Cette région se trouve bien au nord des villes actuelles de Prince Albert , en Saskatchewan , et de Flin Flon , au Manitoba .

, en , et de , au . Le traité n° 4, également connu sous le nom de traité de Qu'Appelle, a été signé le 15 septembre 1874 à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan . En échange de paiements, de provisions et de droits sur des terres réservées, le traité n° 4 a cédé des territoires autochtones au gouvernement fédéral. La majorité des terres visées par le traité n° 4 se trouvent dans le sud de l'actuelle Saskatchewan . Une petite partie se trouve dans l'ouest du Manitoba et le sud de l' Alberta .

. En échange de paiements, de provisions et de droits sur des terres réservées, le traité n° 4 a cédé des territoires autochtones au gouvernement fédéral. La majorité des terres visées par le traité n° 4 se trouvent dans le sud de l'actuelle . Une petite partie se trouve dans l'ouest du et le sud de l' . Les revendications particulières portent sur les torts causés aux Premières Nations dans le passé. Ces revendications--présentées par les Premières Nations contre le gouvernement du Canada--concernent l'administration des terres et d'autres biens des Premières Nations, ainsi que le respect des traités historiques et d'autres ententes. Les revendications sont traitées dans le cadre d'un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu de la Politique sur les revendications particulières et, depuis 2009, de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières .

. Au cours des cinq dernières années (du 1 er avril 2020 au 31 mai 2025), 229 revendications ont été réglées pour un montant total de près de 15,1 milliards de dollars en indemnités.

avril 2020 au 31 mai 2025), 229 revendications ont été réglées pour un montant total de près de 15,1 milliards de dollars en indemnités. À ce jour, 53 revendications relatives aux avantages agricoles ont été réglées dans le cadre des traités numéros 4, 5, 6 et 10, pour un montant total de plus de 6,9 milliards de dollars en indemnités.

