Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, ont fait la déclaration suivante :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que les contributions incroyables qu'ils ont apportées et continuent d'apporter au Canada. Depuis des générations, les peuples et les communautés autochtones célèbrent leur culture et leur patrimoine au solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. Cette journée est marquée par des cérémonies, des célébrations et des activités culturelles d'un océan à l'autre, et nous vous encourageons à vous joindre aux nombreuses activités locales organisées par les organisations et les communautés autochtones, à chercher la vérité et à en apprendre davantage sur les réalités vécues par les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Le 21 juin marque également le deuxième anniversaire de l'adoption de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Loi représente une étape importante pour faire progresser la relation du Canada avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans le cadre du travail plus vaste que nous accomplissons avec nos partenaires autochtones en vue de lutter contre le colonialisme et de bâtir des relations renouvelées fondées sur le respect des droits.

Nous poursuivrons nos discussions de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne et de gouvernement à gouvernement, axées sur les priorités des communautés visant à faire progresser la réconciliation et l'autodétermination. La réconciliation repose sur un engagement à changer et à continuer de faire face aux dures vérités et aux horribles réalités de notre passé collectif, en plus des répercussions à long terme du colonialisme. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les peuples et les communautés autochtones dans leurs efforts de guérison, et il continuera de travailler en collaboration pour appuyer le travail de réconciliation effectué à l'échelle du pays.

Alors que nous célébrons cette journée, nous réaffirmons notre engagement à faire progresser la réconciliation et à renouveler la relation du Canada avec les communautés autochtones d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons les langues, les pratiques culturelles, le patrimoine et les croyances spirituelles distincts des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Engageons-nous, aujourd'hui et chaque jour, à prendre le temps d'écouter et d'amplifier les voix et les histoires autochtones, de participer aux célébrations et aux activités dans nos communautés locales et de soutenir les organisations, les entreprises, les entrepreneurs et les artistes autochtones. »

La présente déclaration est aussi disponible dans les langues suivantes :

Denesuline

Innu-Aimun

Inuktitut (Baffin Nord)

Mi'kmaq

Michif

Cri des plaines

Ojibwé de l'Ouest

Algonquin

Malécites

Mohawk

SOURCE Services aux Autochtones Canada

