Une exposition inédite pour célébrer les 400 ans de l'arpentage au Québec

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à visiter une exposition gratuite sur les 400 ans d'évolution de l'arpentage au Québec. Sur le thème « Comprendre le passé, orienter le futur », l'exposition est accessible du 17 juin au 5 juillet 2026, à la place des Canotiers, dans le Vieux-Québec.

L'année 2026 marque en effet le 400e anniversaire de l'arpentage au Québec. Les premières opérations de mesurage des seigneuries situées à Québec ont été effectuées en 1626 par Samuel de Champlain, considéré comme le premier arpenteur-géomètre du territoire québécois. Pour souligner cet événement, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale du Québec, a élaboré et mis en place cette exposition.

Grâce à une collection d'objets et d'archives, le public est invité à déambuler dans un espace entièrement consacré à l'histoire de l'arpentage et à sa contribution significative à la prospérité du Québec. Domaine spécialisé, l'arpentage joue un rôle essentiel à l'organisation territoriale et à la sécurisation des transactions immobilières en soutenant les grands projets d'infrastructure, de transport et d'urbanisation ainsi que le développement social, économique et juridique.

L'expertise du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en arpentage et en géomatique est à la base de l'organisation territoriale. Elle contribue à une occupation responsable, durable et équitable du territoire, et aide la société à prendre des décisions éclairées fondées sur des données fiables. Cette expertise est partagée avec les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec, les maisons d'enseignement et les entreprises du domaine.

Exposition gratuite sur l'histoire de l'arpentage au Québec

Place des Canotiers

40, rue Dalhousie

Québec G1K 4B2

Du 17 juin au 5 juillet 2026

De 11 h à 18 h du mercredi au dimanche

Un représentant du Ministère est disponible pour accorder des entrevues aux médias.

Citations :

« Il est particulièrement significatif de souligner cet anniversaire dans le Vieux-Québec, berceau de l'histoire nationale. Cette exposition nous rappelle que l'occupation du territoire québécois repose sur quatre siècles de savoir-faire, de rigueur et d'innovation. C'est une occasion de célébrer un patrimoine professionnel qui a largement contribué à la construction du Québec moderne. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce n'est pas sans raison que, dès 1626, Samuel de Champlain effectuait les premières opérations de mesurage des seigneuries. En effet, le cadastrage est essentiel à l'occupation du territoire, tout comme à la dénomination des lieux. Encore aujourd'hui, de nombreuses villes dans le monde, à cause de la guerre ou par un manque criant de ressources, n'ont toujours pas une idée juste de leur organisation territoriale. Nous pouvons être fiers de célébrer ce 400e des premiers arpentages menés au Québec. Bonne visite à la découverte de cet aspect moins connu, pourtant essentiel de notre occupation du territoire ».

André Roy, PDG de la Commission de la capitale nationale du Québec

Fait saillant :

Depuis 400 ans, le domaine de l'arpentage transforme le territoire en actifs pour la société. Il contribue de façon importante à la prospérité du Québec et à la sécurisation des droits des citoyens et citoyennes, des entreprises et de l'État.

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Pour en savoir plus sur l'exposition, visitez la page Web du Ministère.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Sources : Emmanuella Proulx Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, [email protected] Paul-Christian Nolin

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Emploi