Le gouvernement Fréchette lance la prochaine étape de l'aménagement du Littoral Est

Québec, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, mandate aujourd'hui la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) afin d'amorcer les travaux préparatoires au réaménagement du secteur de l'Étang de la Côte. Le gouvernement Fréchette franchit ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain.

Ce mandat permettra à la CCNQ de procéder à l'embauche des professionnels qui réaliseront les plans préliminaires de ce qui constituera l'étape 2 de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain, conformément à la vision d'aménagement dévoilée en juin 2025.

Le projet vise à poursuivre la transformation du Littoral Est en offrant à la population un accès encore plus grand au fleuve Saint-Laurent. Il permettra également de créer un lien naturel entre les nouveaux aménagements à la tête du pont de l'île d'Orléans, le réseau cyclable municipal et le parc de la Chute-Montmorency, renforçant ainsi la continuité des espaces publics riverains.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager de la Capitale-Nationale tout en offrant aux citoyens et aux visiteurs des espaces de qualité favorisant la mobilité active, les loisirs et la découverte du fleuve.

« Nous souhaitons dès maintenant réfléchir à cette prochaine étape importante de notre Vision du Littoral Est afin qu'elle soit le reflet des aspirations des citoyennes et citoyens de se réapproprier le fleuve Saint-Laurent à cette hauteur » a déclaré le ministre Simard.

« Cette nouvelle étape de la Phase 4 pourra être réalisée dans des délais raisonnables car elle n'est pas tributaire de la transformation de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain. L'appel pour l'embauche de professionnels que nous lancerons dans les prochaines semaines nous permettra de poursuivre le projet de relier tout le littoral, des ponts jusqu'à la chute Montmorency » a conclu André Roy, le PDG de la CCNQ.

Sources : Emmanuella Proulx, attachée de presse

Cabinet du ministre Jean-François Simard (367) 990-1882

Paul-Christian Nolin, adjoint exécutif au PDG

Commission de la capitale nationale (418) 803-4342

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec