Rang de l'Exploration - Fermeture temporaire du pont enjambant la rivière Mouilleuse au kilomètre 19 à partir de la route 101, MRC de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture immédiate du pont R0832-003 enjambant la rivière Mouilleuse, situé sur le rang de l'Exploration, au kilomètre 19 à partir de la route 101.

Les supports de poutres de la structure du pont présentent un état de dégradation avancé. Il est donc actuellement non sécuritaire pour les usagères et usagers.

Documents connexes VOIR PDF Fermeture du pont (R0832-003 : rivière Mouilleuse) au kilomètre 19 sur le rang de l'Exploration (Rouyn-Noranda) - Canton de Duprat Lat. : 48° 23' 04'' Long. : 79° 14' 49''

Des affiches ont été installées sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture de ce pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont fermé

Emplacement : Pont situé sur le rang de l'Exploration, au kilomètre 19, à partir de la route 101

Longitude : 79° 14' 49'' O

Latitude : 48° 23' 04'' N

Période de fermeture : Indéterminée

Il importe que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Rouyn-Noranda par téléphone au 819 763-3388.

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Information :

Julie Gaudreault

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts