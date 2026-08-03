Chemin Whitehouse, kilomètre 3 et chemin Boyd Jones, kilomètre 12, MRC de La Côte-de-Gaspé - Fermetures temporaires en raison du remplacement de passages de cours d'eau
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
03 août, 2026, 17:05 ET
CAPLAN, QC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture du chemin Whitehouse, au kilomètre 3 (accessible au kilomètre 68 de la route 198), ainsi que du chemin Boyd Jones, au kilomètre 12 (accessible au kilomètre 117 de la route 198).
Des affiches sont installées sur place pour sécuriser les lieux, annoncer la fermeture de ces tronçons de chemins en raison des travaux de remplacement de passages de cours d'eau et proposer des voies de contournement. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.
Coordonnées des deux ponceaux fermés
Ponceau situé au kilomètre 3 du chemin Whitehouse, accessible au kilomètre 68 de la route 198
Période de fermeture : du 5 août au 15 septembre 2026
Longitude : 65,174916 O
Latitude : 48,909686 N
Ponceau situé au kilomètre 12 du chemin Boyd Jones, accessible au kilomètre 117 de la route 198
Période de fermeture : du 5 août au 15 septembre 2026
Longitude : 64,764696 O
Latitude : 48,891149 N
Les usagers et usagères doivent respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.
Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de la Gaspésie au 418 360-8371.
Liens connexes :
- Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :
Information :
Julie Gaudreault
Conseillère en communication
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
[email protected]
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
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