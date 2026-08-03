Chemin Whitehouse, kilomètre 3 et chemin Boyd Jones, kilomètre 12, MRC de La Côte-de-Gaspé - Fermetures temporaires en raison du remplacement de passages de cours d'eau

CAPLAN, QC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture du chemin Whitehouse, au kilomètre 3 (accessible au kilomètre 68 de la route 198), ainsi que du chemin Boyd Jones, au kilomètre 12 (accessible au kilomètre 117 de la route 198).

Documents connexes VOIR PDF Voies de contournement recommandées Fermeture temporaire des chemins Boyd Jones et Whitehouse

Des affiches sont installées sur place pour sécuriser les lieux, annoncer la fermeture de ces tronçons de chemins en raison des travaux de remplacement de passages de cours d'eau et proposer des voies de contournement. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées des deux ponceaux fermés

Ponceau situé au kilomètre 3 du chemin Whitehouse, accessible au kilomètre 68 de la route 198

Période de fermeture : du 5 août au 15 septembre 2026

Longitude : 65,174916 O

Latitude : 48,909686 N

Ponceau situé au kilomètre 12 du chemin Boyd Jones, accessible au kilomètre 117 de la route 198

Période de fermeture : du 5 août au 15 septembre 2026

Longitude : 64,764696 O

Latitude : 48,891149 N

Les usagers et usagères doivent respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de la Gaspésie au 418 360-8371.

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Information :

Julie Gaudreault

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts