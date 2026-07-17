Création du Conseil emploi de la capitale : un nouvel outil pour faire face aux défis spécifiques de la région métropolitaine de Québec en matière d'emploi et de main-d'œuvre

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, annonce la création du Conseil emploi de la capitale. Cette nouvelle instance de concertation permettra de dégager une vision transversale des défis propres à la région métropolitaine de Québec en matière d'emploi et de main-d'œuvre et d'établir des pistes de solution communes.

En effet, des défis similaires, notamment en ce qui concerne la rareté de la main-d'œuvre et l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des employeurs, sont observables à Québec, à Lévis, et dans les municipalités limitrophes. D'ailleurs, les taux de chômage de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches figurent parmi les plus faibles au Québec. Cette situation engendre des difficultés de recrutement et de rétention du personnel ainsi que des enjeux de productivité pour les entreprises. Elle se traduit, entre autres, par une pression accrue dans plusieurs secteurs clés, tels que la santé, la construction et la fabrication.

Le Conseil emploi de la capitale favorisera une mobilisation renforcée des principaux acteurs régionaux en matière d'emploi et de main-d'œuvre grâce à une collaboration plus étroite et, ultimement, à un meilleur arrimage des interventions. Son objectif est de fédérer les actions à l'échelle de la région métropolitaine de Québec, alors que son marché de l'emploi demeure présentement sous tension et que sa population devrait connaître la plus forte croissance projetée au Québec, selon l'Institut de la statistique du Québec (augmentation estimée à 16 % d'ici 2051).

Citation

« Les défis importants auxquels est confrontée la région métropolitaine de Québec requièrent de l'agilité et des solutions arrimées. Il importe de favoriser une concertation forte entre les acteurs régionaux afin d'offrir des services mieux adaptés, de soutenir des parcours d'intégration plus efficaces et d'accompagner les entreprises dans leurs défis liés à la gestion des ressources humaines et à l'amélioration de leur productivité. Les perspectives d'avenir pour la Capitale-Nationale et ses environs sont plus que reluisantes. Il est donc d'autant plus important de se doter des outils nécessaires pour développer la région de manière optimale. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant

Les conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches seront les instances clés de la mise en place du Conseil emploi de la capitale. Les CRPMT font partie du réseau des partenaires de la Commission des partenaires du marché du travail et réunissent des employeurs, des syndicats, des organismes communautaires, des organisations du milieu de l'éducation et des représentants issus du réseau municipal.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]