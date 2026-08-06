Fermeture temporaire d'un chemin multiusage dans la MRC d'Antoine-Labelle

MONT-LAURIER, QC, le 6 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture temporaire du chemin de la zec de la Maison-de-Pierre entre le kilomètre 9 et le kilomètre 46. Ce chemin se situe sur les terres du domaine de l'État, dans le territoire non organisé (TNO) de Baie-des-Chaloupes, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle. La circulation y est maintenant interdite et, à ce jour, la date de réouverture du chemin demeure indéterminée.

Documents connexes VOIR PDF Fermeture du chemin de la zec de la Maison-de-Pierre (ZMDP) MRC d'Antoine-Labelle, TNO de Baie-des-Chaloupes

Le ponceau à cet endroit n'a pas suffi à absorber l'augmentation du débit d'eau à la suite des fortes pluies des derniers jours, ce qui a entraîné le lessivage du chemin multiusage. Il est donc momentanément inutilisable pour les usagères et usagers.

Il importe de noter qu'il n'y a pas de voie de contournement de ce tronçon du chemin de la zec de la Maison-de-Pierre. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin.

Le Ministère invite les personnes qui souhaitent utiliser les chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Localisation de la fermeture

Chemin de la zec de la Maison-de-Pierre, du kilomètre 9 au kilomètre 46

Le chemin de la zec de la Maison-de-Pierre est situé dans le TNO de Baie-des-Chaloupes, dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides.

Longitude : 74°46'12''O

Latitude : 46°40'51''N

Période de fermeture : indéterminée

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec l'unité de gestion des Laurentides au 819 623-5781.

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Information :

Marilou Séguin

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts