Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2025-2028 - Un nouveau soutien aux employeurs pour renforcer l'intégration durable des personnes handicapées dans les milieux de travail

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, annonce qu'un financement de 5 millions de dollars a été accordé au Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) afin de bonifier l'accompagnement offert aux employeurs pour favoriser l'intégration durable des personnes handicapées dans les milieux de travail partout au Québec.

Un soutien direct pour des milieux de travail inclusifs

Les organisations pourront bénéficier d'un soutien adapté à leurs réalités et à leurs besoins, notamment sous la forme

de conseils sur l'embauche et l'intégration de personnes handicapées;

d'information sur les mesures et les programmes disponibles;

d'aide pour l'adaptation des postes et des milieux de travail;

d'activités de sensibilisation auprès des gestionnaires et des équipes;

de formations encourageant l'adoption de pratiques inclusives.

Cette offre de services s'ajoute aux autres mesures déjà offertes aux personnes handicapées et permettra aux employeurs de disposer des outils nécessaires pour leur intégration réussie et durable dans leurs milieux de travail.

Citations

« La Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2025-2028 reflète notre volonté de bâtir un marché du travail où chaque personne peut pleinement contribuer à la hauteur de son potentiel. Avec cette mesure, nous offrons aux organisations un accompagnement concret pour créer des milieux de travail plus inclusifs. L'aide financière accordée permettra au ROSEPH d'ouvrir la porte à davantage de personnes handicapées qui souhaitent mettre leurs talents au service de notre société. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Grâce à l'expertise de notre réseau, présent dans toutes les régions du Québec, nous pourrons offrir aux employeurs un accompagnement spécialisé et de proximité. Cette mesure contribuera à créer davantage d'environnements de travail inclusifs et à multiplier les occasions d'emploi durable pour les personnes handicapées. »

Laurence Marin, directrice générale du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées

Faits saillants

Ce soutien correspond à la mesure 18 de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2025-2028, qui comprend 22 mesures visant à renforcer la concertation entre les partenaires et à favoriser la participation des personnes handicapées au marché du travail.

Lors des consultations menées en amont de l'élaboration de la Stratégie, l'accompagnement des milieux de travail figurait parmi les principaux besoins exprimés par les entreprises.

Le déploiement de cette mesure s'appuie sur une équipe de chargés des relations avec les employeurs qui sera présente dans l'ensemble des régions du Québec et qui favorisera un accompagnement de proximité.

Le financement de 5 millions de dollars a été accordé pour une période de deux ans, ce qui permettra d'évaluer l'initiative pendant cette période.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]