La Commission de la capitale nationale du Québec dévoile sa programmation estivale 2026

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) invite la population à profiter d'une programmation estivale gratuite et diversifiée présentée dans ses sites parmi les plus beaux de la capitale. Spectacles, activités familiales, découvertes patrimoniales et expériences en nature seront au rendez-vous tout au long de l'été.

Cette année, le parc du Bois-de-Coulonge sera au cœur de l'animation avec le lancement des Dimanches du Bois-de-Coulonge, une nouvelle série d'activités présentées chaque dimanche du 5 juillet au 13 septembre.

« La CCNQ est heureuse de pouvoir compter sur la collaboration de ses partenaires pour offrir à la population et aux visiteurs et visiteuses une programmation gratuite pour tous les goûts dans quelques-uns des plus beaux espaces de la capitale. On vous invite à les découvrir ou les redécouvrir et en profiter », a déclaré le président-directeur général de la CCNQ, André Roy.

La programmation complète est disponible ici: https://capverslesparcs.ccnq.org/

Tout au long de l'été, le public pourra notamment assister à des prestations musicales de Flavia Nascimento, du Royal 22e Régiment, du groupe Veranda, du duo Pied Léger et d'un trio de clarinettes du Conservatoire de musique de Québec. La programmation proposera également des activités originales telles que l'initiation au disque-golf, la découverte des oiseaux de proie et des abeilles, des ateliers de cerfs-volants brésiliens et de sonothérapie, ainsi qu'une rencontre captivante autour des mythes et légendes wendat.

En complément, les visiteurs pourront profiter d'un jeu d'énigmes sur l'histoire du parc, d'espaces de mandalas à colorier, du prêt gratuit de jeux de parc ainsi que de visites commentées du parc et de l'arboretum offertes par les guides-animateurs de la CCNQ.

Les Dimanches du Bois-de-Coulonge promettent ainsi une foule d'occasions de découvrir ce joyau patrimonial dans une ambiance festive, familiale et accessible à tous.

Le retour de la Fête champêtre du Bois-de-Coulonge

La Fête champêtre du Bois-de-Coulonge sera de retour le 25 juillet. Inspirée des grandes fêtes aristocratiques et de l'univers de Bridgerton, cette édition bonifiée proposera une expérience immersive alliant musique, animation et loisirs à l'anglaise. Le public pourra également profiter du retour de la Brigade lyrique du Festival d'opéra de Québec, qui offrira des prestations animées dans le parc.

Des bains de forêt pour se ressourcer

Parmi les nouveautés de l'année, des bains de forêt sont offerts chaque troisième samedi du mois jusqu'en octobre. Animée par Cyclique par nature, cette activité inspirée du Shinrin Yoku invite les participants à ralentir, à se reconnecter à la nature et à profiter de ses bienfaits. Cette activité est offerte sur réservation seulement. Une expérience numérique autonome viendra également bonifier l'offre cet été.

Le Mois de l'archéo au site Cartier-Roberval

Tous les samedis du mois d'août, le site archéologique Cartier-Roberval proposera une programmation spéciale dans le cadre du Mois de l'archéo. Activités de médiation culturelle, découvertes archéologiques, conférences et visites guidées permettront au public de mieux connaître l'histoire du premier établissement français en Amérique du Nord.

Un été à vivre dans les sites de la CCNQ

La CCNQ invite également la population à profiter de ses autres destinations estivales, dont la station de la Plage, la promenade Samuel-De Champlain, le Domaine Cataraqui et la place des Canotiers, qui accueillera notamment les célébrations de la fête nationale.

Pour plus de détails sur les activités de la Commission de la capitale nationale du Québec, visitez notre site web : www.capitale.gouv.qc.ca.

Source :

Paul-Christian Nolin

Porte-parole et responsable des médias

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SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec