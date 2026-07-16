Création du Pôle prospective emploi pour mieux comprendre le marché du travail de demain

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Afin de mieux préparer le Québec à faire face aux transformations du marché du travail, le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, annonce la création du Pôle prospective emploi. Véritable centre d'expertise consacré aux transformations du marché du travail, celui-ci renforcera la capacité du gouvernement et de ses partenaires à cerner les compétences et les emplois d'avenir.

Le marché du travail évolue rapidement sous l'effet de la transition vers une économie plus verte, de l'essor de l'intelligence artificielle, du ralentissement de la croissance de la population active et des gains attendus en productivité. Dans ce contexte, le Pôle développera des analyses qui seront réalisées sur un horizon à moyen et long terme afin de déterminer les compétences qui seront recherchées et de repérer les besoins des professions d'avenir. Le Pôle contribuera ainsi à éclairer les décisions en matière de politiques publiques et à planifier les interventions nécessaires au maintien de la vitalité économique du Québec.

Les activités du Pôle seront encadrées par une structure de gouvernance combinant l'expertise gouvernementale, l'apport scientifique et l'intelligence terrain. Le Pôle rassemblera notamment les savoir-faire déjà présents au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des partenaires du marché du travail, tout en mettant à contribution l'expertise de partenaires gouvernementaux, du milieu de la recherche universitaire et des acteurs du marché du travail. Des scénarios prospectifs et des outils d'aide à la décision prenant en compte les réalités régionales et sectorielles y seront élaborés afin de mieux orienter les investissements en développement de la main-d'œuvre. Cette structure constitue une première assise de travail qui sera présentée aux partenaires. Elle sera appelée à évoluer en fonction des commentaires, des recommandations et des besoins exprimés par ceux-ci.

Citation

« En créant le Pôle prospective emploi, nous nous donnons les moyens de mieux comprendre les transformations qui façonneront les emplois et les compétences de demain. Grâce à ce nouveau levier de prévision, nous serons mieux outillés pour relever les défis à venir et soutenir l'adaptation de la main-d'œuvre, des entreprises et de nos partenaires. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Ministère produit des diagnostics portant sur les 516 professions de la Classification nationale des professions.

Il produit également des bulletins mensuels et trimestriels sur le marché du travail qui dressent un portrait de la situation actuelle.

Par ses publications, le Ministère oriente les actions gouvernementales pour contribuer à l'adéquation formation-emploi avec les différents ordres d'enseignement, tant professionnel que collégial et universitaire.

Les travaux du Pôle seront complémentaires à ces expertises et enrichiront les analyses en y ajoutant une perspective à plus long terme sur les compétences et les emplois d'avenir.

De ce fait, les analyses du marché du travail produites par le Ministère soutiennent l'ensemble de l'appareil gouvernemental dans l'établissement d'orientations en matière d'immigration, de main-d'œuvre, de santé et d'éducation.

Les analyses produites par le Ministère sont autant de portée nationale que régionale et permettent de cibler toutes les régions du Québec.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la régionde la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploiet de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]