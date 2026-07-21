Le rapport de consultation citoyenne sur la mise à niveau de la place de l'Assemblée-Nationale est maintenant disponible

QUÉBEC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Comme elle s'y était engagée, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) rend public le rapport de consultation publique sur le réaménagement des surfaces de la place de l'Assemblée -Nationale qu'elle avait démarrée en avril dernier.

La CCNQ avait alors annoncé le lancement d'une démarche d'envergure visant la mise à niveau de la place de l'Assemblée-Nationale de façon à repenser les aménagements afin de les rendre plus conformes aux besoins actuels et futurs.

Documents connexes VOIR PDF Présentation des résultat de la consultation citoyenne portant sur le réaménagement de la place de làssemblee-National

Cette consultation en ligne, tenue entre les 20 avril et 22 mai, a permis de recueillir les suggestions de plus de 800 personnes dont une majorité de la ville de Québec.

Le rapport peut être consulté en ligne sur le site Internet de la Commission et servira d'inspiration pour la revue des besoins et la conception, une des premières étapes dans l'élaboration des plans de la future place de l'Assemblée -Nationale.

La Commission est aussi heureuse d'annoncer qu'elle constituera un comité de partenaires du projet auxquels seront associés les deux principaux partenaires que sont BLEUFEU et le Carnaval de Québec en plus de représentants de Parcs Canada, de l'Assemblée-Nationale. S'ajouteront également un représentant du Comité des citoyens et citoyennes du Vieux-Québec et un autre du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire qui ont été des alliés de premier plan de la consultation citoyenne du printemps.

Une fois l'étude des besoins complétée, au courant de l'année 2027, les plans et devis pourront être terminés et la Commission sera en mesure de présenter la nouvelle mouture de ce lieu identitaire par excellence, dont les travaux devraient démarrer après le FEQ 2027.

Source : Paul-Christian Nolin, adjoint exécutif au PDG

Commission de la capitale nationale du Québec 418-803-4342

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec