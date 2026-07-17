Un soutien gouvernemental de près de 2,3 M$ pour l'Est de Montréal et le Quartier latin

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, confirme qu'un investissement de 2 293 443 $ a été octroyé pour la réalisation de cinq projets dans l'Est de Montréal et le Quartier latin.

Les initiatives ont toutes en commun de participer à la revitalisation de ces secteurs névralgiques, en plus d'accroître leur attractivité. Ce sont des projets ancrés dans les milieux, susceptibles de générer des retombées durables et structurantes pour la métropole.

Projets soutenus dans le cadre de la mesure d'aide financière de l'Est de Montréal et du Quartier latin Promoteur : Chambre de commerce de l'Est de Montréal Aide financière : 795 000 $ Projet : Accélérer la revitalisation de l'Est de Montréal Description : Mettre en place des chantiers dans des secteurs stratégiques pour accélérer leur revitalisation, en appui aux travaux du Groupe d'action pour le développement de l'Est de Montréal, et tenir des événements afin d'annoncer la démarche, maintenir la mobilisation et assurer le rayonnement des avancées pour le territoire. Promoteur : Partenariat du Quartier des spectacles Aide financière : 730 000 $ Projet : Stratégie de revitalisation pour un Quartier latin accueillant, attractif et inclusif. Description : Déployer une stratégie de revitalisation pour transformer la jonction entre l'ouest du centre-ville et le Quartier latin par la création d'une place publique autour de la station de métro Saint-Laurent et l'installation d'un parcours lumineux le long de la rue Sainte-Catherine Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Promoteur : Société de développement commercial du Quartier latin Aide financière : 650 000 $ Projet : Un Quartier à notre image Description : Transformer le Quartier latin en créant une signature visuelle forte, cohérente et conforme aux exigences réglementaires, et contribuer à consolider la vitalité économique, l'attractivité et l'identité francophone par l'accompagnement des commerçants et une synergie avec les partenaires institutionnels et culturels. Promoteur : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) Aide financière : 92 000 $ Projet : Aménagement évolutif du terrain au nord Description : Développer un aménagement temporaire du terrain au nord de la Grande Bibliothèque, entre juillet et novembre 2026, afin de maintenir l'attractivité et la vitalité du Quartier latin durant les travaux de réfection du secteur Berri, et tester différents usages et configurations pour orienter une éventuelle phase d'aménagement permanent. Promoteur : Université du Québec à Montréal (UQAM) Aide financière : 26 443 $ Projet : Démarche de reconnaissance du caractère historique du Quartier latin Description : Élaborer un dossier de candidature afin que le Quartier latin soit reconnu comme un lieu historique. Les travaux porteront notamment sur l'identification et la documentation des bâtiments, établissements, événements et personnages ayant contribué à son histoire et à son rayonnement au Québec.

Citation :

« Je me réjouis chaque fois que nous posons des gestes concrets pour l'avenir de l'Est de Montréal et du Quartier latin. Ces secteurs stratégiques, façonnés par leur passé, leur potentiel et leurs communautés, présentent des possibilités exceptionnelles. En plus, l'Est comme le Quartier latin sont animés par des partenaires aussi motivés que créatifs, prêts à travailler avec nous pour que des projets porteurs voient le jour. C'est en investissant dans nos quartiers, dans leur identité et dans les gens qui les font vivre que nous bâtissons une métropole plus forte, plus inclusive et plus inspirante pour les générations à venir. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« La revitalisation de nos quartiers passe par des investissements qui améliorent concrètement les milieux de vie et renforcent leur attractivité. En soutenant ces projets dans l'Est de Montréal et le Quartier latin, notre gouvernement mise sur des initiatives qui valorisent le patrimoine, dynamisent les espaces publics et créent des environnements plus accueillants pour les citoyens, les familles, les travailleurs et les visiteurs. Ce sont des projets qui contribueront à bâtir des quartiers vivants, à l'image des communautés qui les animent. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

« La Chambre de commerce de l'Est de Montréal a de grandes ambitions pour son territoire et, grâce à cette aide financière qui lui est octroyée, sera en mesure de mettre rapidement sur pied des chantiers de travail, notamment sur le développement du Quartier olympique et les terrains stratégiques, deux des priorités identifiées par le Groupe d'action pour le développement de l'Est de Montréal. Notre objectif est clair : ces groupes de travail doivent nous permettre de générer de la valeur et des retombées concrètes pour notre territoire, mais également, nous voulons nous assurer que l'Est pourra jouer son rôle de locomotive économique pour la métropole et le Québec. »

Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

« Cet engagement du gouvernement du Québec est une excellente nouvelle pour le Quartier latin et pour Montréal. Il permettra de transformer le Quartier latin en un espace plus accueillant, sécuritaire et dynamique. En intervenant sur des artères névralgiques comme la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard Saint-Laurent, nous améliorons l'expérience des visiteurs tout en renforçant la cohabitation et la vitalité du secteur. Ces aménagements, que nous allons travailler collectivement en impliquant les riverains et les partenaires, contribueront à consolider durablement l'attractivité du Quartier latin, au bénéfice de l'ensemble de la communauté montréalaise. »

Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« L'identité d'un quartier se constitue tant par ce que l'on y vit que par ce que l'on y voit. Grâce à cet investissement, nous pourrons mettre en valeur ce qui distingue notre quartier, accompagner les commerçants dans cette transformation et renforcer le rayonnement de ce pôle majeur de la francophonie à Montréal. »

Julien Vaillancourt Laliberté, directeur général de la Société de développement du Quartier latin.

« Cet appui est très apprécié. Il nous permettra de créer un aménagement évolutif dans les jardins de la Grande Bibliothèque de la BAnQ. Malgré les travaux, nous allons continuer à faire du Quartier latin un quartier apprenant et attrayant, où l'on vient pour apprendre, créer, se divertir, vivre et se rencontrer. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de Bibliothèques et Archives nationales du Québec

« Milieu de vie, d'études et de travail pour la communauté universitaire, le Quartier latin possède une riche histoire qu'il faut redécouvrir, revaloriser et reconnaître. Je remercie la ministre Chantal Rouleau pour le soutien financier accordé à l'UQAM. Il nous permettra de préparer un dossier étayé en vue de la reconnaissance officielle du caractère historique du Quartier latin par le ministère de la Culture et des Communications. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal

Faits saillants :

Les sommes octroyées proviennent de la mesure d'aide financière pour l'Est de Montréal et le Quartier latin, dotée d'une enveloppe de 14 millions de dollars spécialement réservée pour appuyer des projets favorisant l'attractivité de l'Est de Montréal, incluant le Quartier latin, et visant à améliorer les milieux ainsi que la qualité de vie de la population.

Cette enveloppe sur deux ans a été annoncée par le gouvernement du Québec dans le Budget de dépenses 2026-2027.

Rappelons que c'est dans le budget 2023-2024 qu'avait été annoncée une première enveloppe consacrée au financement de projets réalisables à court terme et favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

Pour consulter la liste de tous les projets soutenus depuis 2023, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746