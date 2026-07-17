Infrastructures municipales : le gouvernement du Québec soutient le projet de Prévost

PRÉVOST, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 650 240 $ a été accordée à la Ville de Prévost pour la construction d'un centre communautaire.

Le nouveau bâtiment sera situé au 1209, rue Principale. Il aura une superficie au sol approximative de 1 845 mètres carrés et comptera deux niveaux. Le rez-de-jardin comprendra une cuisine communautaire, deux salles polyvalentes et des pièces utilitaires. Le rez-de-chaussée inclura notamment des bureaux administratifs, une salle de rencontre, ainsi qu'une aire de repos avec cuisinette.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de pouvoir soutenir le projet de la Ville de Prévost. Je suis heureux de savoir que les citoyens disposeront de cette nouvelle infrastructure moderne et sécuritaire pour se réunir, échanger et participer à plusieurs activités. Ce centre communautaire contribuera certainement à offrir des services de qualité aux citoyens et au développement de la ville. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureuse de voir ce projet aboutir. Cette nouvelle infrastructure permettra aux organismes communautaires et aux divers acteurs locaux de bénéficier d'espaces adaptés à leurs besoins. Elle contribuera également à soutenir l'engagement des personnes qui participent chaque jour au dynamisme de la communauté. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« Ce projet de centre communautaire intégré à la nouvelle bibliothèque de Prévost représente un investissement durable dans la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. Nous créons un véritable carrefour d'échanges, de rencontres et d'apprentissage pour l'ensemble de la population prévostoise. Cette infrastructure très attendue offrira aux acteurs du milieu communautaire des espaces modernes et adaptés pour poursuivre leur importante mission auprès de la population. »

Paul Germain, maire de Prévost

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]