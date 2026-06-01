MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, confirment aujourd'hui leur ambition de faire de la métropole un leader nord-américain du tourisme d'affaires et annoncent l'avancement du projet de densification et de modernisation du Palais des congrès de Montréal. En effet, le gouvernement Fréchette envoie un signal fort quant à sa volonté de faire progresser cette initiative stratégique.

Cette nouvelle étape fera évoluer de manière concrète les discussions avec différents acteurs privés et gouvernementaux afin de confirmer des partenariats dans le cadre de ce projet structurant pour le tourisme et l'économie du Québec.

L'objectif est clair : permettre au Palais des congrès de Montréal de renforcer sa capacité d'accueil pour attirer davantage d'événements d'envergure mondiale. Ainsi, la métropole pourra continuer d'être la principale destination en Amérique du Nord pour la tenue de congrès internationaux alors que la concurrence au Canada et ailleurs est de plus en plus forte.

Le projet de la Société du Palais des congrès de Montréal mise sur l'optimisation, la densification et la modernisation des espaces existants afin d'accroître la capacité d'accueil de l'infrastructure et d'augmenter sa compétitivité. Il permettra d'ajouter plus de 13 000 mètres carrés de superficie consacrée aux congrès, de recevoir une cinquantaine d'événements supplémentaires chaque année et de faire croître l'achalandage annuel de 40 %, pour atteindre environ 1,1 million de visiteurs.

Les dépenses touristiques générées, notamment en hébergement, en restauration, en transport et en divertissement, pourraient totaliser près de 500 millions de dollars annuellement, soit près du double de la moyenne actuelle, tout en soutenant des milliers d'emplois au Québec.

Intégration d'une offre hôtelière

Le projet intégrera également une offre hôtelière. En plus de simplifier la logistique pour les participants et les organisateurs, d'améliorer l'expérience client et de rendre l'endroit plus compétitif sur la scène nord-américaine, l'ajout d'installations hôtelières pourrait générer des revenus récurrents pour le Palais des congrès de Montréal.

Par ailleurs, ce projet consolidera un modèle d'affaires plus pérenne, capable de soutenir la croissance des activités de l'organisation à long terme et ainsi engendrer des retombées économiques durables pour Montréal et le Québec.

Citations

« Quand on investit dans le tourisme, on investit dans l'économie du Québec. Aujourd'hui, après plusieurs années d'attente, on avance avec le projet de modernisation du Palais des congrès de Montréal, véritable porte ouverte sur le monde. Nous continuons d'être en action afin de créer de la richesse, au profit des Québécoises et des Québécois. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Il est essentiel que le Palais des congrès de Montréal puisse continuer de jouer son rôle stratégique majeur pour l'économie et la société québécoises. C'est exactement l'objectif de la vision énoncée aujourd'hui par notre gouvernement. Je suis fière de ce projet stimulant et novateur, qui permettra à la métropole de réaffirmer son statut de principale destination pour les événements associatifs internationaux en Amérique du Nord. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Le Palais des congrès est un moteur économique essentiel pour Montréal et un puissant levier de rayonnement pour toute la métropole. En faisant progresser ce projet de modernisation, nous nous donnons les moyens d'attirer davantage d'événements internationaux, de soutenir nos commerces, nos hôtels et nos restaurants, tout en renforçant l'attractivité de Montréal dans un contexte de concurrence accrue entre les grandes villes nord-américaines. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Nous saluons l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir des infrastructures stratégiques au cœur du développement économique de la métropole. Le travail réalisé au cours des dernières années nous permet aujourd'hui de franchir une étape concrète avec un projet de densification et de modernisation repensé pour mieux répondre aux réalités du marché et aux attentes des organisateurs d'événements internationaux. Dans un contexte de forte concurrence entre les grandes destinations d'affaires, cette démarche est essentielle pour maintenir la compétitivité de Montréal et continuer de générer des retombées durables pour le Québec. Elle reconnaît également l'importance stratégique du tourisme d'affaires pour notre économie. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Tourisme Montréal salue une décision importante pour l'avenir de la métropole. Dans un marché mondial extrêmement compétitif, le statu quo n'était plus viable. En donnant le feu vert au dossier touchant la modernisation et la densification du Palais des congrès de Montréal, le gouvernement du Québec envoie un message fort : la ville entend demeurer parmi les grandes destinations internationales du tourisme d'affaires. Cette annonce nous permettra de récupérer des occasions qui nous échappaient, de générer davantage de retombées économiques et de renforcer le rayonnement de la métropole sur la scène mondiale. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Cette annonce était très attendue par l'industrie hôtelière. Le tourisme d'affaires constitue l'un des principaux moteurs économiques de Montréal, en représentant près de 40 % de son activité touristique. Alors que notre parc hôtelier connaît une croissance soutenue et que la concurrence internationale s'intensifie, la modernisation et la densification du Palais des congrès de Montréal deviennent essentielles pour permettre à la métropole d'accueillir davantage d'événements d'envergure, de maintenir son leadership nord-américain et de générer des retombées économiques durables pour l'ensemble du Québec. »

Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale de l'Association hôtelière du Grand Montréal

« Le milieu économique montréalais reconnaît depuis plus de quinze ans l'importance stratégique d'accroître la capacité d'accueil du Palais des congrès de Montréal. En choisissant de moderniser et de densifier cette infrastructure clé, le gouvernement pose un geste fort pour notre compétitivité. Les événements d'affaires et scientifiques sont parmi les plus rentables pour le Québec, et cette initiative permettra de capter le plein potentiel des retombées à venir. La Chambre offre son entière collaboration pour s'assurer de la réalisation de ce projet transformateur pour la métropole. »

Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Faits saillants

Le Palais des congrès de Montréal accueille annuellement près de 300 événements et plus de 775 000 visiteurs, générant plus de 300 millions de dollars en retombées économiques.

Pour une dixième année consécutive, Montréal a été nommée première destination en Amérique du Nord pour l'accueil de congrès internationaux, selon le prestigieux classement annuel de l'International Congress and Convention Association.

Le tourisme d'affaires est l'une des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour augmenter les retombées économiques des congrès, des réunions et des événements professionnels à venir.

Il est l'une des formes de tourisme les plus rentables et les plus susceptibles d'occuper une place stratégique dans l'économie du Québec. Un voyageur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément. En 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires se sont élevées à 2,1 milliards de dollars. L'objectif du Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme consiste à dépasser les 2,5 milliards de dollars en 2027.

En 2024, le tourisme d'affaires au Québec représentait : un peu plus de 2 millions de touristes, dont 31 % de l'international; quelque 8,3 millions de nuitées.



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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, 367 990-8017; Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Marie-Claude Lizée, Directrice du marketing et des communications, Palais des congrès de Montréal, 514 264-6279, [email protected]; Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale en relations publiques, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]