Vingt-neuf festivals et événements de la région de Montréal reçoivent l'appui du Fonds signature métropole

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce un investissement de 5,8 millions de dollars pour soutenir 29 festivals et événements qui se déroulent dans la région de Montréal entre le 17 mai et le 31 octobre 2026.

Financé dans le cadre du volet 1 du Fonds signature métropole (FSM), ce soutien vise à consolider la renommée de la métropole en appuyant un bassin de festivals et d'événements culturels, sportifs ou d'affaires de grande envergure.

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Piknic Électronik 70 000 $ Festival Go vélo Montréal 200 000 $ Festival TransAmériques 200 000 $ Festival Eurêka! 100 000 $ Francos de Montréal 500 000 $ Festival international de jazz de Montréal 500 000 $ Festival MURAL 110 000 $ Montréal Complètement Cirque 500 000 $ Festival international Nuits d'Afrique 185 000 $ Festival international de films Fantasia 110 000 $ Festival Juste pour rire Montréal 500 000 $ Festival MUTEK Montréal 150 000 $ Fête nationale du Québec à Montréal 300 000 $ ItalfestMTL 50 000 $ Festival musique et arts OSHEAGA 135 000 $ L'OM prend l'air 100 000 $ Festival international Présence autochtone 50 000 $ ÎLESONIQ 80 000 $ Fierté Montréal 500 000 $ Montréal Beach Pro Tour 125 000 $ Festival LASSO Montréal 50 000 $ Festival M.A.D. 350 000 $ JACKALOPE Montréal 100 000 $ Virée classique OSM 200 000 $ Grand Prix cycliste de Montréal 220 000 $ Festival international de musique POP Montréal 70 000 $ Festival du nouveau cinéma de Montréal 120 000 $ Marathon Beneva de Montréal 125 000 $ MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal 100 000 $ Total 5 800 000 $

Citation :

« Montréal est le cœur économique et culturel du Québec. En soutenant ces 29 festivals et événements d'envergure, notre gouvernement investit dans ce qui fait la force et l'attractivité de notre métropole. Ces rendez-vous génèrent d'importantes retombées économiques, attirent des visiteurs des quatre coins du monde et contribuent au rayonnement international de Montréal. Avec ce financement, nous posons des gestes concrets pour renforcer le dynamisme de la métropole et consolider sa place parmi les grandes villes culturelles et événementielles du monde. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Sous la responsabilité du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le FSM, pourvu d'une enveloppe annuelle de 17 millions de dollars, appuie des projets porteurs qui contribuent à renforcer le rayonnement et le dynamisme économique, culturel et social de la métropole.

Le FSM est constitué de deux volets : le volet 1 vise à positionner la métropole comme lieu d'accueil de festivals et d'événements culturels, sportifs ou d'affaires d'envergure. le volet 2 vise à soutenir des nouvelles initiatives d'envergure qui appuient les forces et répondent aux défis de Montréal.

De nouveaux appels à projets du FSM sont en cours. Les organismes intéressés peuvent soumettre leur demande d'aide financière dans l'intervalle indiqué sur la page Web du Fonds signature métropole. Ils sont aussi invités à s'abonner à l'infolettre du FSM.

Plusieurs des projets soutenus dans le cadre du FSM depuis sa mise en place en 1996 sont devenus des activités ou des événements phares qui contribuent encore aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Consultez la page Web du Fonds signature métropole pour plus de détails.

Pour en savoir davantage sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]