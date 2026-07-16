Premier bilan du ministre Lévesque - Les régions au cœur du gouvernement Fréchette : le ministre délégué aux Régions donne le ton

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Trois mois après son entrée en fonction à titre de ministre délégué aux Régions et responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lévesque, dresse un premier bilan positif des actions posées qui témoignent d'une nouvelle façon de gouverner : une approche qui rompt avec les décisions prises à distance des réalités du terrain.

La création, par la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, du poste de ministre délégué aux Régions, envoie le signal que le développement du Québec passe d'abord par la force de ses régions. Dès son entrée en fonction, M. Lévesque a fait de cette vision une priorité et s'est rapidement mis à l'œuvre pour faire des réalités régionales un réflexe dans l'élaboration des politiques publiques.

Des actions posées rapidement

La première réalisation marquante a été la mise sur pied du Conseil des régions, une instance réunissant des représentants des 17 régions administratives. Déjà pleinement en activité, le Conseil tient des rencontres hebdomadaires avec les adjoints gouvernementaux régionaux afin de favoriser le partage des réalités régionales, de faire émerger des solutions communes et de renforcer la concertation avec le gouvernement. Ces échanges permettent d'identifier rapidement les enjeux vécus sur le terrain, de mobiliser les ministères concernés et d'offrir aux acteurs et aux élus locaux et régionaux une voix forte, structurée et permanente au sein de l'État.

Le ministre a également amorcé concrètement la fin des approches mur à mur, un chantier entrepris dès son arrivée, notamment par :

De plus, les tournées régionales du ministre, les rencontres avec les élus municipaux, les MRC et les partenaires économiques, sociaux et culturels ont également permis d'établir un dialogue constant. Cette collaboration, jumelée avec les travaux du Conseil, contribue déjà à faire avancer plusieurs dossiers prioritaires pour les régions, notamment la couverture cellulaire, les infrastructures portuaires, l'adaptation de certains programmes gouvernementaux aux réalités régionales ainsi que plusieurs projets structurants partout au Québec.

La prochaine étape pour le Québec

Au-delà des gestes posés au cours des derniers mois, le ministre souhaite inscrire ce changement dans la durée. Sa vision est claire : bâtir un gouvernement qui tient davantage compte des réalités propres à chaque région et qui développe ses politiques en partenariat avec les territoires.

Les efforts se poursuivront afin que les programmes et les politiques gouvernementales reflètent davantage la diversité des réalités régionales. Les défis de la Gaspésie ne sont pas ceux de Montréal, tout comme ceux du Nord-du-Québec diffèrent de ceux du Centre-du-Québec. C'est pourquoi le ministre entend poursuivre le chantier visant à mettre fin aux approches mur à mur et à favoriser des programmes plus souples, mieux adaptés aux besoins du terrain. Cette approche passe notamment par une plus grande flexibilité dans l'application des programmes, un renforcement de l'autonomie des municipalités et des MRC ainsi qu'une réduction de la charge administrative.

Citation

« Notre gouvernement a fait un choix clair : donner aux régions une voix permanente au cœur des décisions gouvernementales. Depuis, le Conseil des régions est devenu un véritable moteur de collaboration. Chaque semaine, les régions nous parlent de leurs réalités, proposent des solutions et contribuent directement à faire avancer des projets partout au Québec. C'est un changement de culture que nous avons amorcé. Les régions ne demandent pas qu'on fasse les choses à leur place; elles demandent qu'on travaille avec elles. C'est exactement ce que nous faisons, et ce n'est qu'un début. Avec ce que nous avons accompli en trois mois, imaginez tout ce que nous pourrons réaliser au cours des prochaines années. »

Mathieu Lévesque, ministre délégué aux Régions et ministre responsable de la Jeunesse

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué aux Régions et ministre responsable de la Jeunesse, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]