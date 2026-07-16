Le gouvernement du Québec investit à Rosemère et Lorraine pour des travaux en infrastructures d'eau

ROSEMÈRE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx, M. Eric Girard, est fier d'annoncer, au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, qu'une somme de 3 241 000 $ a été accordée à la Régie intermunicipale d'assainissements des eaux de Rosemère et de Lorraine pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet consiste en la réfection des équipements de prétraitement et de déshydratation des boues à la station d'épuration des eaux usées, qui dessert environ 8 700 résidences. Au total, ce sont 25 000 personnes qui bénéficieront des travaux dans la région.

Citations :

« Les infrastructures collectives sont au cœur du bon fonctionnement des municipalités et contribuent directement à la qualité de vie des citoyens, notamment en assurant des services essentiels comme le traitement des eaux usées. C'est donc une priorité pour notre gouvernement d'aider les municipalités de partout à entretenir ou remplacer les installations vieillissantes. Merci aux personnes impliquées à Rosemère et à Lorraine dans l'aboutissement de ce projet. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Bien heureux d'annoncer cet investissement qui bénéficiera aux résidents de Rosemère et Lorraine. Derrière chaque investissement en infrastructures d'eau se trouvent des bénéfices réels pour la population : des services municipaux plus fiables, une meilleure protection de l'environnement et des équipements conçus pour durer. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx

« Ce financement nous permet de concrétiser un projet important pour la protection de l'environnement et la qualité de vie de nos citoyens. La Régie tient à remercier le gouvernement du Québec pour cette contribution qui aura des retombées concrètes pour Rosemère et Lorraine. »

Marie-Élaine Pitre, mairesse de Rosemère et présidente du conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Lorraine et de Rosemère

Fait saillant :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

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SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]