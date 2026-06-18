Alliances pour la solidarité - Le gouvernement du Québec octroie plus de 12,5 millions de dollars supplémentaires pour agir sur l'itinérance et ses causes

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'une somme additionnelle totale de 12 586 000 $ a été octroyée aux 21 Alliances pour la solidarité afin de soutenir des actions de prévention, d'intervention et d'accompagnement auprès des personnes en situation d'itinérance partout au Québec.

De cette somme, 5 millions de dollars seront consacrés à des projets qui seront mis en œuvre sur le territoire de la ville de Montréal, où l'urgence sociale se fait particulièrement sentir. Une attention particulière sera accordée aux femmes, aux personnes autochtones, aux personnes issues de la diversité de genre, de même qu'aux personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance.

Par ailleurs, la Direction générale de Services Québec de Montréal tient aujourd'hui, de 10 h à 18 h, une clinique mobile ponctuelle dans l'est de la ville. Grâce à une collaboration entre une vingtaine d'organisations gouvernementales et communautaires, des personnes en situation d'itinérance pourront accéder, en un seul endroit, à divers services et à l'accompagnement dont elles ont besoin.

Ces initiatives témoignent d'une volonté claire d'agir autrement lorsque les circonstances l'exigent. En misant à la fois sur des investissements ciblés et sur des initiatives concrètes comme la clinique mobile de Services Québec, le gouvernement du Québec démontre sa capacité à sortir des approches traditionnelles pour répondre rapidement aux besoins les plus urgents.

Citations

« L'itinérance représente l'un des défis sociaux les plus complexes auxquels nous faisons face actuellement. Devant cette réalité, notre gouvernement choisit d'agir. J'annonce cet investissement supplémentaire de plus de 12,5 millions de dollars afin de soutenir des actions de prévention, d'intervention et d'accompagnement auprès des personnes en situation d'itinérance, ou à risque de le devenir, partout au Québec. À Montréal, où la pression est particulièrement importante, nous posons un geste concret pour soutenir les organismes et les partenaires qui sont en première ligne. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis plusieurs années, notre gouvernement multiplie les interventions pour mieux accompagner les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cette somme additionnelle vient renforcer les efforts déjà déployés sur le terrain et permettra aux partenaires de mieux répondre aux besoins grandissants observés dans plusieurs communautés. Je rappelle que c'est collectivement que nous réussirons à changer les choses. Notre objectif demeure clair : offrir davantage de soutien aux personnes vulnérables et leur permettre de retrouver la stabilité dont elles ont besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« En matière d'itinérance, c'est par la collaboration que nous pourrons mettre en place des ressources à la hauteur de l'urgence de la situation. Les différents ordres de gouvernement, les institutions et le milieu communautaire ensemble peuvent changer la donne. La clinique mobile en est un exemple concret : elle répond directement aux besoins sur le terrain, en misant sur la complémentarité des expertises et la mobilisation de tous les partenaires. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour l'octroi d'une somme de 5 millions de dollars. La crise de l'itinérance est criante à Montréal, et cet appui nous permettra d'en faire plus pour les personnes vulnérables, qu'elles soient en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. »

Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance

Faits saillants

Par l'attribution de plus de 12,5 millions de dollars supplémentaires, le gouvernement du Québec soutient des actions pour répondre à des besoins urgents des personnes en situation d'itinérance, réduire l'itinérance et agir sur ses causes, sur l'ensemble du territoire du Québec.

Le gouvernement du Québec souhaite aussi soutenir la capacité des Alliances pour la solidarité à renforcer concrètement les arrimages avec les partenaires qui travaillent à la réduction de l'itinérance et agir sur ses causes.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité socialeet de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Tél. : 418 208-2584; Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif à la Ville de Montréal, Tél. : 438 464-0588; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]