Le gouvernement du Québec investit près de 8,5 M$ pour soutenir 13 projets structurants au cœur de la métropole

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Métropole, Mme Chantal Rouleau, annonce un investissement de près de 8 millions de dollars pour soutenir 12 projets d'envergure qui contribueront concrètement à faire avancer Montréal. Financé dans le cadre du volet 2 du Fonds signature métropole (FSM), ce soutien cible des initiatives qui émergent du terrain, qui sont portées par des acteurs engagés, et qui répondent directement aux besoins des communautés.

Dans un contexte où la métropole doit s'appuyer sur ses forces pour relever des défis importants, le gouvernement du Québec mise sur des projets ancrés dans les milieux, et capables de générer des retombées durables et structurantes. À l'image de la Mesure pour revitaliser l'Est de Montréal, ce levier permet de faire émerger des solutions concrètes qui renforcent le dynamisme économique, social et culturel de la métropole.

Projets soutenus dans le cadre du FSM (volet 2) Promoteur : Académie Asylum Aide financière : 900 000 $ Projet : Faire progresser le secteur du jeu vidéo par le développement du

Quartier créatif - Académie Asylum. Promoteur : Centre culturel afro-canadien de Montréal (CCAM) Aide financière : 600 000 $ Projet : Préparer le lancement du CCAM et le mettre en opération. Promoteur : Coalition montréalaise des Tables de quartier Aide financière : 536 273 $ Projet : Mettre sur pied la Société immobilière communautaire, un OBNL se consacrant au développement de locaux abordables pour le milieu communautaire montréalais. Promoteur : Déclic Aide financière : 1 500 000 $ Projet : Développer une approche d'intervention adaptée via le Laboratoire

vocationnel de l'Agora Déclic : une innovation métropolitaine pour l'insertion

socioprofessionnelle des ex-jeunes de la DPJ. Promoteur : Société de développement Écoquartier Louvain Aide financière : 600 000 $ Projet : Développer, animer et administrer le site de l'Écoquartier Louvain. Promoteur : HocheLab Aide financière : 420 065 $ Projet : Mettre sur pied la Société immobilière collective HocheLab. Promoteur : Institut de recherche en biologie végétale de Montréal Aide financière : 550 000 $ Projet : Réactiver le marais filtrant de la Biosphère afin de le transformer en

pôle de recherche, de médiation et de mobilisation citoyenne autour de la transition écologique. Promoteur : LESPACEMAKER Aide financière : 450 000 $ Projet : Activer une infrastructure sociale se consacrant aux partages des

savoirs, à la solidarité des milieux et à l'expression culturelle. Promoteur : L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Aide financière : 600 000 $ Projet : Créer une expérience immersive conjuguant projections visuelles,

musique et éclairage architectural à l'Oratoire Saint-Joseph. Promoteur : Partenariat du Quartier des spectacles Aide financière : 700 000 $ Projet : Mettre en place une démarche philanthropique visant à soutenir la

programmation gratuite des festivals du Quartier des spectacles (campagne

de sensibilisation, collecte de fonds et programme de renforcement des capacités). Promoteur : PME MTL Centre-Est Aide financière : 450 000 $ Projet : Mener vers l'autonomie le projet PALLIER - La signature immobilière

collective de Montréal : pour des lieux économiques d'utilité sociale. Promoteur : Projet MR-63 Aide financière : 700 000 $ Projet : Créer le Corridor culturel, un parcours permanent dans le Vieux-Montréal et le Sud-Ouest. Promoteur : Les Scènes de musique alternatives du Québec Aide financière : 450 000 $ Projet : Mettre sur pied le projet de la Société acheteuse culturelle :

structuration, expérimentation et acquisition d'un bâtiment pilote.

Citations :

« Quand je vois les projets émerger sur le terrain, je suis toujours impressionnée par la créativité et l'engagement des acteurs qui font vivre nos quartiers. Notre gouvernement fait le choix d'appuyer ces initiatives parce qu'elles répondent directement aux besoins des Montréalaises et Montréalais. Avec le Fonds signature métropole, nous soutenons des projets ancrés dans les milieux, qui contribuent à renforcer le dynamisme économique, social et culturel de la métropole. C'est au cœur de mon rôle de ministre responsable de la Métropole de soutenir ces initiatives et de faire avancer des projets qui façonnent concrètement l'avenir de Montréal tout en favorisant son rayonnement. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Sur le terrain, on voit à quel point ces projets améliorent concrètement la vie des gens. En soutenant des initiatives portées par les milieux, notre gouvernement répond directement aux besoins des quartiers et appuie celles et ceux qui s'engagent chaque jour pour leur communauté. Ce sont des actions tangibles qui renforcent nos milieux de vie et qui contribuent à bâtir des communautés plus fortes et solidaires. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Sous la responsabilité du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le FSM appuie des projets porteurs qui contribuent à renforcer le rayonnement et le dynamisme économique, culturel et social de la métropole.

Le FSM est constitué de deux volets : le volet 1 vise à positionner la métropole comme lieu d'accueil de festivals et d'événements culturels, sportifs ou d'affaires d'envergure. le volet 2 vise à soutenir des nouvelles initiatives d'envergure qui appuient les forces et répondent aux défis de Montréal. Les projets annoncés aujourd'hui sont le résultat d'appels à projets tenus dans le cadre de ce volet.

De nouveaux appels à projets du FSM sont en cours. Les organismes intéressés peuvent soumettre leur demande d'aide financière dans l'intervalle indiqué sur la page Web du Fonds signature métropole. Ils sont aussi invités à s'abonner à l'infolettre du FSM.

Pourvu d'une enveloppe annuelle de 17 millions de dollars, le FSM est un outil d'intervention qui aide la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal à réaliser sa mission, soit de soutenir l'essor économique, culturel et social de la métropole, d'assurer la coordination interministérielle des activités gouvernementales relatives à la métropole et de favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement de Montréal.

Plusieurs des projets soutenus dans le cadre du FSM depuis sa mise en place en 1996 sont devenus des activités ou des événements d'envergure qui contribuent encore aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Consultez la page Web du Fonds signature métropole pour plus de détails.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]