Le gouvernement Fréchette accélère la relance de l'Est de Montréal avec un investissement majeur de près de 123 M$

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Fidèle à son engagement de redonner à l'Est de Montréal la place qu'il mérite comme moteur économique du Québec, le gouvernement Fréchette franchit aujourd'hui une nouvelle étape déterminante.

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, accompagnée de la députée de Pointe-aux-Trembles, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent ainsi un investissement supplémentaire de 122,9 millions de dollars pour soutenir la Société de mise en valeur de terrains dans l'Est de Montréal (SMTEM).

Cette somme permettra d'accélérer l'acquisition, la décontamination et la mise en valeur de terrains industriels stratégiques afin d'attirer de nouveaux investissements privés, de créer des emplois de qualité et de bâtir une économie plus forte dans l'Est de Montréal.

Cette nouvelle contribution s'ajoute aux 200 millions de dollars déjà investis par Québec depuis 2019 pour la réhabilitation des terrains de l'Est de Montréal, dépassant ainsi l'engagement pris envers la population de redonner vie à ce territoire longtemps laissé de côté.

La SMTEM poursuivra maintenant sa mission grâce à une équipe reconnue pour son expertise en environnement, en développement immobilier et en investissement durable afin de préparer ces terrains à accueillir les industries de demain.

Citations :

« Avec cet investissement de près de 123 millions de dollars, on redonne enfin à l'Est de Montréal un terrain stratégique qui permettra d'accueillir des projets industriels innovants, de créer de bons emplois et de générer des retombées économiques durables. C'est un geste concret pour bâtir l'avenir de l'Est de Montréal et contribuer à la prospérité de tout le Québec. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant historique pour l'Est de Montréal. Depuis trop longtemps, notre territoire attendait que son immense potentiel soit pleinement reconnu. Avec cet investissement majeur, notre gouvernement, le gouvernement Fréchette, franchit une étape déterminante pour transformer des terrains stratégiques en milieux de vie et en véritables moteurs de développement économique et d'innovation. L'acquisition de l'équivalent de 124 terrains de football nous permet de bâtir, ensemble, un Est montréalais plus prospère, plus attractif et plus fort. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'Est de Montréal a le potentiel pour être un grand créateur de richesse économique. Notre rôle, c'est de créer les conditions pour que les entreprises choisissent d'investir ici. En réhabilitant ces terrains stratégiques, on ouvre la porte à de nouveaux projets industriels, à des investissements et à des emplois de qualité. C'est un investissement qui rapporte aujourd'hui, mais surtout pour les décennies à venir. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Je me réjouis de cette annonce majeure pour l'Est de Montréal. La réhabilitation de ces terrains stratégiques ouvre la voie à de nouveaux projets, à des investissements structurants et à la création d'emplois de qualité. C'est une grande fierté de faire partie d'un gouvernement qui transforme des terrains laissés à l'abandon en occasions concrètes de bâtir l'avenir. Ensemble, nous donnons à l'Est de Montréal les moyens de réaliser tout son potentiel, au bénéfice des entreprises, des travailleurs et de l'ensemble de la métropole. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation

« L'investissement annoncé aujourd'hui et l'acquisition de ce vaste terrain par la SMTEM marquent une étape déterminante pour Montréal-Est. Après plus de trente-cinq ans de vacance et de contamination, ce geste concret permettra de requalifier un site stratégique et de le rendre prêt à accueillir des projets porteurs, créateurs de richesse et d'emplois de qualité, générant des retombées qui rayonneront à l'échelle du Québec. Cette avancée s'inscrit pleinement dans notre Vision 2050. Je remercie le gouvernement du Québec, Investissement Québec, la SMTEM et Fondaction Gestion d'actifs, pour cette intervention structurante au bénéfice de l'Est de l'île de Montréal. »

Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est

« L'Est de Montréal a tout pour devenir l'un des plus grands moteurs de développement économique de notre métropole et du Québec. Cet investissement du gouvernement du Québec est un geste concret qui nous rapproche de cette ambition. Décontaminer et réhabiliter des terrains stratégiques, c'est créer les conditions gagnantes pour attirer des entreprises, des investissements et des emplois de qualité. C'est ça, croire au potentiel de l'Est. Je me réjouis de voir tous les partenaires unir leurs efforts pour concrétiser cette vision. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« L'Est de Montréal est bien plus qu'un territoire d'investissement : c'est un terrain d'engagement et d'innovation pour la transition. C'est aussi un milieu de vie où des gens aspirent à des emplois de qualité, à des transports, à des infrastructures et à des services modernes. Avec ce premier projet de la SMTEM, un terrain autrefois utilisé par des industries lourdes devient un levier de développement durable ancré dans le réel, capable d'inspirer d'autres initiatives. Durable et résolument collectif, il répond aux aspirations des résidents de l'Est de Montréal et prendra forme en dialoguant avec la communauté, autour d'une vision à long terme, pour l'Est montréalais, la métropole et le Québec. »

Stéphan Morency, administrateur de la SMTEM

« Cette annonce marque un nouveau départ pour ce site qui, pendant plusieurs décennies, a accueilli des raffineries et un dépôt pétrolier à Montréal-Est, et qui sera désormais rendu à un usage productif pour la région et ses collectivités. Grâce à sa vision de réaménagement, la SMTEM fera progresser la prochaine phase des travaux de réhabilitation, en s'appuyant sur ceux déjà réalisés par L'Impériale. »

Maurice LeBlanc, directeur de portefeuille commercial de L'Impériale

Faits saillants :

Le soutien gouvernemental de 122,9 millions de dollars prend la forme d'une prise de participation à des parts de la SMTEM par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

La SMTEM a été mise en place par Fondaction Gestion d'actifs, avec le mandat d'acquérir des terrains situés dans l'Est de Montréal en vue de leur réhabilitation, de leur mise en valeur et de leur disposition dans une perspective de développement durable.

Depuis le démantèlement du site industriel, L'Impériale respecte les obligations réglementaires liées à la gestion de celui-ci, incluant certains travaux de réhabilitation préparatoires, les évaluations et la surveillance continue.

Depuis 2018, le gouvernement a posé de nombreuses actions structurantes, dont le prolongement de la ligne bleue, afin de rendre davantage accessible l'Est de Montréal. Il s'est aussi engagé à améliorer les milieux de vie des citoyens, en appuyant notamment les travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que l'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital Santa Cabrini. De plus, le gouvernement a soutenu la construction, la modernisation et l'agrandissement de plusieurs écoles, et il a permis la création de nouveaux logements abordables.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167, Courriel : [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Cell. : 367 867-7770, Courriel : [email protected]; Isabelle Falco, Coordonnatrice administrative et communications, Direction générale Ville de Montréal-Est, Cell. : 514 905-2047, Courriel : [email protected]; Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse de Montréal, Courriel : [email protected]; Emmy Vande Rosieren, Responsable des communications pour la SMTEM Copticom, stratégie et relations publiques, Cell. : 514 603-3209, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]