Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la Ville de Montréal investissent dans la relocalisation de la Maison Théâtre et contribuent à la revitalisation de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La Maison Théâtre déménagera dans un nouveau bâtiment moderne, accessible et inclusif afin de mieux servir les jeunes publics, les artistes et la communauté, grâce à un investissement de 43,5 M$ de la part du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal.

L'annonce a été faite par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, et la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada. M. Guilbeault a pris la parole au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et députée d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi qu'au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure. La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, était également présente.

Le projet annoncé aujourd'hui, sur lequel la Maison Théâtre travaille depuis de nombreuses années, consiste à construire un nouvel immeuble afin d'assurer la pérennité de sa mission à la suite de la reprise de ses locaux actuels par son propriétaire. Conçue selon des principes d'accessibilité universelle et d'inclusion, la nouvelle infrastructure, qui sera entièrement carboneutre et utilisera des sources d'énergie plus vertes, comprendra notamment deux salles de diffusion, des espaces de création ainsi qu'une salle de médiation.

Plus précisément, les travaux prévoient la construction d'une salle de spectacle avec des espaces de création accessibles et inclusifs servant de lieu de diffusion, ainsi que l'acquisition et l'installation d'équipements scénographiques. Une fois finalisé, ce projet favorisera l'accès des enfants, des adolescents et des familles aux arts de la scène, tout en offrant aux artistes de la relève et aux artistes issus des communautés autochtones et des communautés ethnoculturelles des espaces adéquats pour la création et la présentation de leurs œuvres.

En s'implantant dans le secteur Angus, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, ce projet contribuera à attirer de nouveaux publics et visiteurs. Il stimulera aussi la vitalité commerciale du quartier et des secteurs connexes comme la restauration, l'événementiel et les services professionnels liés à la production culturelle. Ces retombées contribueront à la dynamisation du milieu et à la revitalisation durable du territoire de l'Est de Montréal.

Le gouvernement du Québec investit 25 M$ dans ce projet. Le gouvernement du Canada y contribue à hauteur de 15 M$ provenant de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, et de 2,5 M$ provenant de DEC. De son côté, la Ville de Montréal y consacre 1 M$.

Citations

« Avec cet appui financier, le gouvernement du Québec soutient la Maison Théâtre et contribue à enrichir une offre culturelle essentielle pour les jeunes. Véritable institution du milieu des arts vivants, la Maison Théâtre joue un rôle clé en rendant les arts vivants accessibles au plus grand nombre. Son déménagement dans un espace plus vaste favorisera son développement et son rayonnement, tout en contribuant au dynamisme culturel de la métropole. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La revitalisation de l'Est de Montréal passe aussi par la culture. Avec la relocalisation de la Maison Théâtre dans le secteur Angus, notre gouvernement investit dans un projet qui fera rayonner les arts auprès des jeunes, tout en contribuant à transformer ce secteur en un milieu de vie dynamique, inclusif et attractif. Cette annonce s'inscrit dans notre vision d'un Est de Montréal plus fort, où les investissements en culture, en transport collectif, en santé et en développement économique se complètent pour offrir aux familles des quartiers toujours plus vivants et prospères. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Les infrastructures culturelles sont au cœur des collectivités dynamiques et prospères. En soutenant la relocalisation et l'agrandissement de la Maison Théâtre, notre gouvernement investit dans un projet carboneutre qui favorisera l'accès à la culture, soutiendra la création artistique et contribuera à la vitalité culturelle, économique et sociale de l'Est de Montréal. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie

« Une économie forte repose sur des communautés fortes. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la relocalisation et l'agrandissement de la Maison Théâtre par un investissement qui témoigne de notre engagement pour la transformation de l'Est de Montréal. Grâce à ce soutien, nous aidons non seulement à la revitalisation économique du territoire, nous contribuons aussi à en faire un meilleur milieu de vie. L'apport de ce projet à la vitalité économique et culturelle de l'Est aura un impact pérenne, avec des retombées positives pour toute la communauté. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, ministre responsable de DEC et députée d'Ahuntsic-Cartierville

« La Maison Théâtre occupe une place très spéciale dans le paysage culturel montréalais. Depuis plus de 40 ans, elle fait découvrir aux jeunes la magie des arts vivants et nourrit leur curiosité, leur créativité et leur imaginaire. Nous sommes très fiers de soutenir ce grand projet, qui lui permettra de continuer à rayonner dans des installations adaptées aux besoins d'aujourd'hui. C'est aussi un bel exemple de ce qu'on peut accomplir lorsque les gouvernements unissent leurs forces pour créer des milieux de vie et de culture dynamiques au cœur de nos communautés. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« C'est avec beaucoup de gratitude que la Maison Théâtre et l'ensemble de la communauté du théâtre pour l'enfance et la jeunesse reçoivent ces engagements des trois paliers de gouvernement; vous assurez ainsi la pérennité de la mission de la Maison Théâtre. Ces soutiens sont une reconnaissance du rôle essentiel que jouent les arts dans l'épanouissement des jeunes et dans la vitalité de nos communautés. »

Marie-Krystine Longpré, présidente du conseil d'administration de la Maison Théâtre

« La Maison Théâtre et tous les artistes qui ont forgé ce lieu depuis sa fondation en 1982 célèbrent les perspectives qu'offre la construction de leur maison dans le quartier Angus. L'accroissement des espaces pour rêver, créer et rencontrer les enfants, les adolescentes et les adolescents offrira un ancrage inspirant dans la découverte des arts vivants pour les générations actuelles et futures. Nous avons déjà hâte que nos communautés s'approprient ce lieu unique de beauté et de partage qui contribue à façonner des paysages intimes et collectifs. »

Sophie Labelle, directrice artistique de la Maison Théâtre

Faits saillants en bref

Le coût total du projet de relocalisation de la Maison Théâtre est estimé à près de 45,5 M$.

Une campagne majeure sera lancée sous peu afin de soutenir ce projet de relocalisation.

Liens connexes

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Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Plan climatique renforcé

Carte des projets de logement et d'infrastructure

Appui au développement économique de l'Est de Montréal

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Justine Lesage, Relations médias, Ville de Montréal, 263 999-7617, [email protected]; Isabelle Boisclair, Directrice générale, Maison Théâtre, 514 288-7211, [email protected]