Un appui de 125 000 $ pour la sécurité alimentaire en Beauce-Nord

SAINT-ALFRED, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce l'attribution d'une aide financière de 125 000 $ destinée à l'organisme Cultiver pour partager. Cette contribution permettra de soutenir la poursuite du projet de transformation de l'église de Saint-Alfred en complexe maraîcher qui approvisionne le réseau des banques alimentaires de la communauté.

Le financement accordé servira à la finalisation de la dernière phase de développement de ce projet, lancé en 2024. Cet ajout rendra possible la bonification des services de l'organisme, l'accroissement de ses capacités de production et d'opération ainsi que l'approvisionnement alimentaire de ses bénéficiaires tout au long de l'année. Concrètement, les fonds serviront à achever la mise en place d'une serre extérieure de tomates et de concombres ainsi que d'une serre aéroponique de salades. Ils serviront également à couvrir les coûts de lancement de ces deux initiatives pour la période de mai 2026 à mai 2028.

Citations

« Il est important d'agir concrètement pour assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyennes et concitoyens. Notre nouveau gouvernement agit en ce sens en contribuant à la transformation de l'église de Saint-Alfred. Ce projet incarne les valeurs d'entraide de la Beauce. En travaillant avec les entreprises de la région, nous permettons l'accès à des aliments sains à des personnes dans le besoin. Les artisans de Cultiver pour partager, avec leurs partenaires, dont Moisson Beauce, et leurs bénévoles de tous âges, ont su développer une solution tangible, viable et pérenne. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cultiver pour partager est un bel exemple de la mobilisation des citoyennes et citoyens, des organismes, des bénévoles et des entreprises de Beauce-Nord. Grâce à cet investissement, l'organisme va pouvoir poursuivre sa croissance et offrir davantage de fruits et de légumes frais aux familles qui en ont besoin. Je suis fière de voir ce projet innovant finalisé dans la Chaudière-Appalaches et je suis certaine qu'il va contribuer à la sécurité alimentaire, à l'engagement communautaire et à la vitalité de notre région. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches

« Transformer une église en complexe maraîcher qui fonctionne 12 mois par année, telle était la folle idée à l'époque, mais avec une vision bien précise de Jean Champagne, entrepreneur de carrière maintenant retraité - une pseudo-retraite, finalement - homme de grand cœur qui demeure totalement dévoué à sa communauté encore aujourd'hui. Je salue son audace et sa détermination et je remercie ma \collègue Chantal de cet important appui, qui permettra à l'organisation d'aller encore plus loin. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Pour nous deux, qui assurons la codirection générale de Cultiver pour partager, cet appui majeur représente un apport significatif dans nos efforts visant à lutter, avec tous nos bénévoles et nos donateurs, contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires, tout en favorisant l'autonomie alimentaire des personnes démunies de notre région. Ces sommes nous permettront de continuer de développer des moyens nouveaux et créatifs d'approvisionner le grand réseau de distribution de Moisson Beauce en denrées de qualité. »

Benoit Giraudo, vice-président, et Jean Champagne, président, Cultiver pour partager

Faits saillants

En 2025, l'organisme Cultiver pour partager a distribué plus de 90 000 kilos de fruits et de légumes par l'intermédiaire de Moisson Beauce, permettant ainsi de répondre aux besoins d'aide alimentaire de plus de 6 000 personnes différentes par mois.

La somme de 125 000 $ provient du Fonds québécois d'initiatives sociales et est répartie sur les années financières 2026‑2027 et 2027‑2028.

Mobiliser. Accompagner. Participer. , le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, prévoit 13 actions en matière de sécurité alimentaire et 140,8 millions de dollars pour leur mise en œuvre. À ce montant s'ajoutent deux sommes visant à bonifier les investissements accordés à Banques alimentaires du Québec :

, le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, prévoit 13 actions en matière de sécurité alimentaire et 140,8 millions de dollars pour leur mise en œuvre. À ce montant s'ajoutent deux sommes visant à bonifier les investissements accordés à Banques alimentaires du Québec : 27 millions de dollars annoncés dans le cadre du budget 2025-2026 pour les années 2025-2026 à 2027-2028;

61 millions de dollars annoncés dans le cadre du budget 2026-2027 pour les années 2026-2027 à 2030-2031.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Nathacha Bédard, Conseillère politique régionale pour la Chaudière-Appalaches, Bureau de la députée de Lotbinière-Frontenac, Courriel : [email protected]; Stéphane Brown, Attaché politique, Bureau du député de Beauce-Nord, Tél. : 418 209-7605; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]