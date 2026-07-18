Festivals et événements de la saison estivale 2026 - Le gouvernement du Québec appuie les activités soulignant le 50e anniversaire des XXIe Jeux olympiques

MONTRÉAL, le 18 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé pour la tenue d'activités soulignant le 50e anniversaire des XXIe Jeux olympiques, qui ont eu lieu à Montréal en 1976. Les festivités se déroulent tout au long de l'été 2026.

La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, de même que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 1 026 250 $.

Ainsi, au cours de l'été, différentes activités permettront à la population de la métropole et aux touristes de revivre la frénésie de cet événement historique de 1976 que sont les Jeux olympiques, dont la visite de plusieurs expositions et du Parc olympique.

Citations :

« En 1976, les Jeux olympiques ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de Montréal et du Québec. Ils ont présenté au monde entier notre destination et mis en lumière le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle tout comme le talent de nos athlètes. Je suis fière que le gouvernement du Québec appuie le 50e anniversaire de cet événement significatif. Je souhaite que les plus jeunes découvrent cet important héritage et que les moins jeunes se remémorent toute l'effervescence qui entourait la tenue chez nous de la plus importante compétition sportive au monde. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Montréal a cette capacité rare de recréer son histoire dans le présent. Cinquante ans après les Jeux olympiques, la métropole est toujours une véritable ville de sport, capable de rassembler des adeptes de l'activité physique et de générer des retombées économiques importantes pour tout le Québec. En soutenant les célébrations liées au 50e anniversaire de ces jeux, notre gouvernement fait le choix d'être au rendez-vous en contribuant à offrir une programmation accessible et ambitieuse qui permettra à la population de se réapproprier cet héritage et de continuer à faire rayonner la ville. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'héritage des Jeux olympiques de Montréal continue de se faire sentir, même 50 ans plus tard. Si le Québec est devenu une pépinière d'athlètes d'élite et si Montréal est toujours une grande ville de sports, c'est en grande partie grâce à cette grande célébration de 1976. Il est important de se souvenir d'un tel héritage et de l'enseigner aux plus jeunes afin qu'ils puissent à leur tour s'en inspirer pour atteindre leurs objectifs. »

Kariane Bourassa, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 526 250 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la mise en œuvre de la programmation du 50e anniversaire des XXIe Jeux olympiques, pilotée par la Société du parc Jean-Drapeau et le Parc olympique, en accordant une somme totale de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole. Cette somme est répartie de la manière suivante : 250 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau et 250 000 $ à Piknic Électronik pour son projet tenu au Parc olympique.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]