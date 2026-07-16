Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Le gouvernement du Québec favorise l'accès à l'assurance collective dans le milieu communautaire

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, confirme qu'une aide financière de 500 000 dollars a été accordée à l'Association pour l'assurance collective des organismes communautaires du Québec.

Ce soutien financier du gouvernement du Québec permet à l'Association de poursuivre ses activités de promotion, de formation et d'accompagnement auprès des organismes communautaires. L'Association joue un rôle clé auprès des personnes travaillant dans le milieu, en négociant et en leur offrant un régime d'assurance collective adapté à leurs besoins. Elle vise à ce que davantage d'employés aient accès à une protection financière comparable à celle offerte dans d'autres secteurs professionnels.

Citation

« Le travail quotidien des personnes œuvrant au sein des organismes communautaires contribue à la vitalité sociale et au mieux-être collectif. Il est essentiel qu'elles puissent compter sur de bonnes conditions de travail, notamment en matière d'assurance collective. Cet appui confirme notre volonté de leur offrir des outils concrets pour améliorer leur sécurité et leur qualité de vie, et ainsi favoriser la consolidation et le développement de l'action communautaire dans son ensemble. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le soutien financier découle de la mesure 1.2.1 du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui vise à favoriser l'augmentation du nombre d'adhérents au régime de retraite et au régime d'assurance collective pour les employés des organismes communautaires.

Lancé le 14 mai 2022, le Plan d'action prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives du Plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.



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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]