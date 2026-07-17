Modernisation du Stade olympique : lancement d'une étape importante - Le Québec mérite une infrastructure moderne pour recevoir des événements sportifs, culturels et de divertissement d'envergure

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, annonce que le Parc olympique peut entamer une nouvelle étape pour moderniser l'intérieur du Stade olympique.

Au cours des prochains mois, le Parc olympique fera le développement technique des lots « gradins » et des espaces hospitalité (loges), et ce, afin de préserver les options de réalisation en vue de la réouverture prévue en 2028. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de la vision de modernisation du stade pour lui permettre de jouer pleinement son rôle stratégique de pôle économique pour le Québec.

Les axes d'intervention visés par ces travaux préparatoires concernent les gradins, afin de rapprocher les spectateurs de l'action et d'offrir une meilleure vue, ainsi que les espaces hospitalité pour offrir une expérience comparable aux grands stades à travers le monde.

La modernisation de l'enceinte du Stade olympique projetée vise notamment :

à soutenir le succès commercial et le développement économique durable de l'infrastructure;

à répondre aux standards contemporains et à conclure des ententes de résidence de longue durée avec des équipes sportives professionnelles;

à positionner la destination sur le circuit des grandes tournées internationales des événements culturels;

à contribuer à l'atteinte des cibles de revenus et de retombées établies.

Le Parc olympique a également le mandat de négocier des ententes, au cours des prochains mois, pour prévoir une contribution financière de la part de partenaires privés dans le coût des travaux des lots « gradins » et des espaces hospitalité, afin de réduire considérablement la part des investissements publics requis en vue d'une inscription au Plan québécois des infrastructures 2027-2037.

Citations :

« Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante en vue d'un stade olympique tourné vers l'avenir. À l'heure actuelle, il n'en existe aucun autre ici capable d'accueillir plus de 20 000 spectateurs pour les grandes tournées internationales. Le Québec mérite une infrastructure moderne pour recevoir celles-ci ainsi que des événements sportifs, culturels et de divertissement d'envergure. Rappelons qu'il s'agit du seul grand stade couvert de l'Est canadien qui peut accueillir plus de 50 000 personnes pour les grandes tournées internationales. Avec l'intérêt du marché pour une enceinte modernisée, notre stade a tout pour être un levier de prospérité majeur pour le Québec.

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Montréal est une destination de calibre international, et il est important qu'elle ait des installations à la hauteur de ce statut. Un stade olympique modernisé pourrait permettre d'attirer des événements d'envergure qui généreront des retombées tangibles pour l'économie de l'Est de Montréal. Il s'agit d'un premier geste important pour redonner au Stade olympique toute sa place comme moteur économique, touristique et culturel de la métropole. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La modernisation du Stade olympique représente bien plus qu'un chantier majeur : il s'agit d'un geste concret pour l'avenir de l'Est de Montréal et de tout le Québec. En visant à offrir une enceinte moderne, attrayante et adaptée aux plus grands événements sportifs, culturels et de divertissement, ce projet pourrait contribuer à stimuler l'économie, à créer de la richesse et à renforcer le rayonnement international de Montréal. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation

« Le remplacement de la toiture et de l'anneau technique progresse selon les échéanciers et les budgets prévus. Nous pouvons maintenant franchir une étape déterminante de la modernisation du Stade olympique. Notre responsabilité est de mener cette transformation avec rigueur afin que le Stade olympique joue son rôle de moteur économique, touristique, sportif et culturel au bénéfice du quartier, de Montréal et du Québec pour les décennies à venir. »

Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique

Faits saillants :

À ce jour, le projet de remplacement de la toiture du Stade olympique est réalisé dans le respect du budget et de l'échéancier planifiés.

Ce projet est cohérent avec la volonté de développer le tourisme événementiel, une des filières à haut potentiel sur laquelle mise le ministère du Tourisme dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030.

Créée le 1 er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique remplace la Régie des installations olympiques (1975-2020) et modernise sa mission. La Société a le double mandat de développer, de gérer, de promouvoir et d'exploiter ces installations, en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique remplace la Régie des installations olympiques (1975-2020) et modernise sa mission. La Société a le double mandat de développer, de gérer, de promouvoir et d'exploiter ces installations, en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique. Le Parc olympique gère cinq actifs principaux :

le Stade olympique, qui constitue le plus vaste amphithéâtre couvert au pays;



la Tour de Montréal, soit la plus haute tour inclinée au monde;



le Centre sportif du Parc olympique, qui est le principal centre aquatique au Canada;



l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole;



le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Arslan Tifouri, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 819 701-3940, [email protected]; Renseignements : Maude Jutras, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]; Cédric Essiminy, Parc olympique, Conseiller en communications, 514 209-8176, [email protected]