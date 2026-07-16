Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Près de 5,5 M$ pour favoriser la participation de la population à la vie associative des organismes communautaires

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, réitère l'octroi de près de 5,5 millions de dollars par le gouvernement du Québec pour favoriser la participation de la population à la vie associative des organismes communautaires.

Les 86 projets retenus visent notamment à aider les organismes communautaires à mieux joindre les personnes en situation de vulnérabilité ou de marginalisation et à les encourager à prendre part à la vie démocratique de leur association. Grâce à ces initiatives, les organismes seront mieux outillés pour favoriser l'inclusion et la participation d'un plus grand nombre de personnes à leur vie associative, peu importe leur situation.

Les personnes participantes à ces projets pourront ainsi contribuer à l'organisation d'activités, proposer des idées pour mieux répondre aux besoins de la population et même siéger aux instances démocratiques de leur organisme communautaire.

Citation

« S'impliquer dans la vie des organismes communautaires, c'est aider les autres, mais c'est aussi agir pour transformer sa propre réalité. La participation des personnes en situation de vulnérabilité peut se révéler particulièrement déterminante dans l'amélioration des services qui leur sont offerts par les organismes et avoir des retombées concrètes dans leur quotidien. Je suis fière que notre gouvernement soutienne des initiatives qui favorisent l'inclusion et la participation pleine et entière de toutes et de tous. C'est une façon concrète d'appuyer les organismes communautaires et de lutter contre la pauvreté. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Les projets ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé en mai 2025 dans le cadre de la mesure de soutien aux initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires, prévue au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Parmi les 86 projets soutenus, 22 ont une portée nationale et 64 seront mis en œuvre en région. Au total, le gouvernement du Québec accorde 5 480 095 $ pour la réalisation de ces projets, soit 1 626 955 $ pour les 22 projets nationaux et 3 853 140 $ pour les projets régionaux.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]