Québec s'entend avec la FMSQ pour améliorer l'accès aux soins

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce avoir convenu d'une entente de principe avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) concernant le renouvellement de l'Accord-cadre 2023-2028. Cette entente confirme la priorité qu'accorde le gouvernement Fréchette à l'accès aux soins pour les Québécoises et les Québécois.

Comme dans toutes les négociations, les détails demeurent confidentiels jusqu'à ce que les instances se soient prononcées sur le contenu de l'entente. Aucun commentaire ne sera fait.

Citations :

« Je l'ai dit, il fallait trouver une solution, et rapidement. L'entente de principe respecte la capacité de payer des Québécoises et des Québécois et permettra d'améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble de la population. Une chose est certaine : on doit poursuivre notre travail de collaboration pour le bénéfice des Québécois. C'est ça, notre priorité ! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Tant le gouvernement que la FMSQ avaient des contraintes. Nous avons trouvé une voie de passage où chaque dollar investi va se traduire par des bénéfices concrets pour les Québécoises et les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« L'entente de principe est un signal positif pour les patients québécois. Nous allons laisser la FMSQ présenter l'offre à ses instances avant d'aller dans le détail, mais les Québécoises et les Québécois ont fait des gains dans celle-ci. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]; Andréane Morneau, Directrice de cabinet adjointe, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 514 625-7504 ; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]