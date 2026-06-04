Cérémonie de remise des insignes 2026 - Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, est fière de dévoiler le nom des 23 personnes qui seront décorées, le mercredi 17 juin 2026, de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Ces personnes recevront leur distinction au cours d'une cérémonie qui se déroulera à l'agora de l'hôtel du Parlement.

Notons que pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Ordre national du Québec, la parité est atteinte parmi les récipiendaires. Ainsi, les personnes qui seront admises et promues à l'Ordre cette année sont les suivantes :

Grand officier : M. Rémi Quirion (promotion).

Officières et officiers : M. Michel Marc Bouchard (promotion), M. Jean-Pierre Coallier, Mme Jacynthe Côté, M. Darren Entwistle, Mme Véronique Hivon, Mme Rosemonde Mandeville.

Chevalières et chevaliers : Mme Chantal Bernatchez, M. Alexandre Blais, Mme Roxane Borgès Da Silva, Mme Hectorine Boudreau, M. Fady Dagher, Mme India Desjardins, M. Yvan Dubois, Mme Marie-Josée Gagnon, M. Rémy Girard, M. Michael Goldbloom, Mme Martine Hébert, M. Jean-Pierre LeTourneux, Mme Donna Mergler, M. Claude Perreault, M. André Perry, M. Jacques Simard.

Récipiendaires de 2025 :

Des personnes nommées l'an dernier qui étaient absentes de la cérémonie de 2025 seront présentes cette année. Ainsi, M. Yoshua Bengio, nommé officier, Mme Monique Simard, nommée officière, et Mme Farah Alibay, nommée chevalière, recevront également leur insigne des mains de la première ministre lors de la cérémonie du 17 juin prochain.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Depuis 1985, des cérémonies de remise des insignes sont organisées. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental en vue de la remise des insignes, en juin.

Citations :

« Le Québec compte des hommes et des femmes d'exception qui, chacun et chacune à leur façon, bâtissent l'avenir du Québec. Ce 17 juin, nous célébrerons les accomplissements, les parcours et les avancées de ces 23 personnes extraordinaires en leur remettant les insignes de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction accordée par l'État. Au nom du peuple du Québec, je les remercie pour ce qu'ils et elles ont apporté à notre nation! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Choisir les récipiendaires des insignes de l'Ordre national du Québec, c'est une mission à la fois délicate et stimulante. Nous sommes fiers de voir que le Québec compte parmi les siens tant de personnes exceptionnelles. Les 23 récipiendaires de cette année se sont toutes et tous démarqués dans leur domaine respectif par leurs réalisations. Au nom de tous les membres du Conseil de l'Ordre, je les félicite et je leur souhaite la bienvenue dans la grande famille de l'Ordre national du Québec. »

John R. Porter, président du Conseil de l'Ordre

Liens connexes :

https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]