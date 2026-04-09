/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield dans la région de la Montérégie-Ouest/

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en compagnie du député de Beauharnois, Claude Reid, procédera à l'inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant au Service des communications et affaires publiques du CISSS de la Montérégie-Ouest à l'adresse suivante : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 9 avril 2026 HEURE : 14 h LIEU : Salaberry-de-Valleyfield

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, 367 990-1882