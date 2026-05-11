Saison été-automne 2026 - Les Laurentides vibreront au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Labelle et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Laurentides), Mme Chantale Jeannotte, de même que le caucus des députés des Laurentides sont fiers d'annoncer un soutien financier de 640 000 $ pour 13 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fière que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de la région des Laurentides, qui font vivre aux touristes et à la communauté locale des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Laurentides)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font des Laurentides une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes et de nos athlètes. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique des Laurentides et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Marathon P'tit Train du Nord 41 000 $ Les Rythmes Tremblant 55 000 $ IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant et Triathlon 5150 Mont-Tremblant 60 000 $ Festival international du blues de Tremblant 71 000 $ La Fête de la musique de Tremblant 37 000 $ 1001 Pots 145 000 $ Santa Teresa 72 000 $ Festival des arts de Saint-Sauveur 74 000 $ Festival de films d'auteur de Val-Morin 16 000 $ Tournoi de hockey Super Challenge 21 000 $ Festi Jazz Mont-Tremblant 11 000 $ Festival Music 4 Cancer 29 000 $ Festival Joyeux Mont-Tremblant 8 000 $ Total 640 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.





Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.





Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.





Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]